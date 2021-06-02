Маленькі українці в Азербайджані відсвяткували День захисту дітей
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.
Під час заходу дітлахи мали змогу проявити свою безмежну фантазію і намалювати побачене, використовуючи різноколірну крейду.
Після завершення конкурсу всі маленькі учасники стали заслуженими переможцями й отримали подарунки з українськими смаколиками.
«Святкування Дня захисту дітей було б неповним без участі тих, хто в першу чергу має їх захищати - батьків. Вони теж не залишилися без уваги. Для дорослих була проведена цікава вікторина до Дня захисту дітей», – додали в посольстві.
Нагадаємо, у посольстві України в Азербайджані азербайджанська художниця Сабина Хасанзаде провела для українських дітей майстер-клас з виготовлення великодніх українських писанок.
Фото: посольство України в Азербайджані