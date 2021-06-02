Маленькі українці в Азербайджані відсвяткували День захисту дітей

Маленькі українці Азербайджану відсвяткували День захисту дітей, узявши участь у конкурсі «Я створюю свій світ», організованому посольством України в Азербайджані.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

Під час заходу дітлахи мали змогу проявити свою безмежну фантазію і намалювати побачене, використовуючи різноколірну крейду.

Після завершення конкурсу всі маленькі учасники стали заслуженими переможцями й отримали подарунки з українськими смаколиками.

«Святкування Дня захисту дітей було б неповним без участі тих, хто в першу чергу має їх захищати - батьків. Вони теж не залишилися без уваги. Для дорослих була проведена цікава вікторина до Дня захисту дітей», – додали в посольстві.

Нагадаємо, у посольстві України в Азербайджані азербайджанська художниця Сабина Хасанзаде провела для українських дітей майстер-клас з виготовлення великодніх українських писанок.

Фото: посольство України в Азербайджані