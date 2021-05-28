Кремінь домовився із головою Нацконгресу українців у Молдові про популяризацію української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь домовився з головою Національного конгресу українців у Молдові Дмитром Лекарцевим про популяризацію української мови за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це ідеться в повідомленні уповноваженого у Фейсбуці.

Під час зустрічі сторони обговорили питання реінтеграції закордонних українців, освітні та мовні проблеми, з якими стикається українська діаспора у світі та в Молдові зокрема.

«Кремінь та Лекарцев домовилися щодо конкретних практичних кроків щодо популяризації української мови за кордоном та поширення української через реалізацію спільних освітніх та культурних проєктів», – сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Кремінь заявив, що для України надзвичайно цікавим залишається досвід Латвії в частині імплементації мовного законодавства.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови переконаний, що найближчим часом Україна має розробити й затвердити цільову державну програму реінтеграції закордонних українців.

Фото: Тарас Кремінь / Фейсбук