Україна має розробити й затвердити держпрограму реінтеграції закордонних українців – Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь переконаний, що найближчим часом Україна має розробити й затвердити цільову державну програму реінтеграції закордонних українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Уповноваженого.

«Сьогодні не менше 20 мільйонів громадян українського походження мешкають за кордоном. Нам треба говорити не тільки про важливість збереження української мови за океаном, у Європі, в Австралії, в Африці, в Азії, але й думати про те, в якій спосіб утвердити українську мову за кордоном, тим самим посилити цементуючий фактор українських громад. З іншого боку, варто розпочати розв'язувати проблеми, через які молодь продовжує стрімко виїжджати за кордон», – сказав Кремінь.

Він наголосив на тому, що протягом останнього часу ним, як Уповноваженим, проведені численні онлайн-зустрічі з українськими громадами за кордоном.

«Нам вдалося налагодити співпрацю з громадами Бразилії, Аргентини, Португалії, Іспанії, країнами Балтії. Мені здається, що всі вони в очікуванні того, коли нарешті Україна зможе на повну розкрити двері і комплексно поставитися до реінтеграції закордонних українців до України», – сказав Кремінь

Окремо Уповноважений наголосив на необхідності інтенсифікації видачі посвідчень закордонних українців.

«У нас повинна бути розроблена й прийнята цільова державна програма реінтеграції закордонних українців. Також має бути облік студентів – закордонних українців, у тому числі, за регіонами, спеціальностями, освітніми програмами, умовами проживання. Щиро сподіваюсь, що не тільки кількість закордонних українців, але і рівень та якість викладання українською в університетах, в тому числі для іноземних студентів, будуть вдосконалюватися», – сказав Кремінь.

Як повідомлялося, раніше Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь заявляв, що в Україні не зафіксовано жодних фактів дискримінації громадян, які спілкуються не українською, а іншими мовами.