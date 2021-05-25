У Румунії українці провели захід «Зустріч із синами села – українські традиції та звичаї»

Тулчанська філія Союзу українців Румунії спільно з місцевими організаціями у селах Леті та Караормані організували в Леті культурно-мистецький захід «Зустріч із синами села - українські традиції та звичаї».

Як передає Укрінформ, про це Союз українців Румунії повідомив у Фейсбуці.

«Захід, проведений відповідно до Плану дій СУР на 2021 рік, розпочався екскурсією до Скиту Благовіщення у Сфіштофці та до Солоного озера поблизу Леті. Після цього відбувся круглий стіл, присвячений збереженню та просуванню традицій та звичаїв українців у дельті Дунаю», – йдеться в повідомленні.

Програма свята продовжилася виступами вокальних колективів з населених пунктів де компактно проживають українці, які представили українські пісні, характерні для цього регіону.

Нагадаємо, у березні тимчасовий повірений у справах України в Румунії Паун Роговей під час робочого візиту до повіту Марамуреш зустрівся з головою Союзу українців Румунії, депутатом парламенту Румунії від української національної меншини Миколою Петрецьким.

Фото: СУР / Фейсбук