У Румунії українці провели захід «Зустріч із синами села – українські традиції та звичаї»
Як передає Укрінформ, про це Союз українців Румунії повідомив у Фейсбуці.
«Захід, проведений відповідно до Плану дій СУР на 2021 рік, розпочався екскурсією до Скиту Благовіщення у Сфіштофці та до Солоного озера поблизу Леті. Після цього відбувся круглий стіл, присвячений збереженню та просуванню традицій та звичаїв українців у дельті Дунаю», – йдеться в повідомленні.
Програма свята продовжилася виступами вокальних колективів з населених пунктів де компактно проживають українці, які представили українські пісні, характерні для цього регіону.
Нагадаємо, у березні тимчасовий повірений у справах України в Румунії Паун Роговей під час робочого візиту до повіту Марамуреш зустрівся з головою Союзу українців Румунії, депутатом парламенту Румунії від української національної меншини Миколою Петрецьким.
Фото: СУР / Фейсбук