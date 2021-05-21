У Відні з’явиться український центр

У Відні при греко-католицькій церкві Святої Варвари з’явиться український освітньо-культурний центр «Барбареум».

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив парох греко-католицької центральної парафії Святої Варвари у Відні Тарас Шагала.

«Крім нашої безпосередньої душпастирської діяльності, ми зараз також займаємося створенням українського центру при церкві Святої Варвари. Потреба в такому центрі вже давно назріла, а з перебудовою комплексу, де знаходиться наша церква, з’явилася чудова нагода реалізувати цю ідею, яку ми виношували роками», – заявив отець Тарас.

За його словами, центр буде використовуватися не лише у церковних, а й українських (світських) цілях: «Хочемо, щоб він став місцем спілкування та культурного обміну, де люди могли б дізнатися більше про нашу церкву та Україну, але також щоб самі українці могли краще пізнавати Австрію. Як саме виглядатиме центр і чим займатиметься – зараз є предметом відкритої дискусії, яку ми проводимо».

Центр з’явиться навіть не при церкві, а поруч з нею – в одному з приміщень, яке звільняється у результаті реконструкції всього комплексу за адресою Постгассе 8-12, що поступово був створений навколо храму. У рамках досягнутої домовленості це приміщення буде здаватися за адекватною ціною в оренду парафії Св. Варвари.

Наразі вирішено, що центр площею у близько 100 квадратних метрів матиме назву «Барбареум» (Barbareum). Один із запланованих напрямків його діяльності полягатиме у проведенні виставок, творчих зустрічей і конференцій. Також планується розміщення бібліотеки на 4-5 тис. книг українською і німецькою мовами про Україну.

Крім того, при центрі діятиме невеличке кафе на 40-50 людей. Тож ще одним напрямом діяльності можуть стати просто зустрічі у «своєму» кафе – вечори спілкування для українців, зокрема для знайомства чи спільного перегляду футболу.

Очікується, що частина приміщення зможе відкритися вже через два-три місяці, орієнтовно у вересні. Ремонт вже майже зроблено. У березні 2022 року, після завершення усієї перебудови комплексу, планується повноцінне відкриття.

Детальніше читайте в матеріалі «Українці у Відні: дві церкви – одна громада».