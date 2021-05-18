ЦДАЗУ презентував документи щодо підтримки Світовим конгресом вільних українців в’язнів совісті

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) презентував декілька документів Національного архівного фонду, в яких йдеться про підтримку Світовим конгресом вільних українців (СКВУ) в’язнів совісті.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні ЦДАЗУ у Фейсбуці.

Зауважується, що у фондах ЦДАЗУ міститься масив документів, що висвітлюють роботу українських організацій діаспори з організації й провадження морально-психологічної та матеріальної допомоги політичним в’язням та їхнім родинам в СРСР.

«Українською головною визвольною радою, Світовим конгресом вільних українців (СКВУ) ін. організаціями свого часу було створено комітет оборони національних та людських прав, комісію з прав людини, низку персональних комітетів, напр. «Комітет оборони Валентина Мороза», мета яких, окрім безпосередньої підтримки в’язнів совісті та їхніх родин, поширення інформації про їхню долю, – привернення уваги міжнародної громадськості, урядів країн проживання української діаспори до проблеми прав людини в СРСР, процесів русифікації України тощо», – повідомив ЦДАЗУ.

У Держархіві наголосили, що завдяки такій потужній багатовекторній роботі комісії та комітетів досягався значимий результат – звільнення з місць позбавлення волі та депортація з СРСР до США генерала П. Григоренка, журналіста В. Морза, О. Гінзбурґа, Г. Вінса, М. Димшиця та Е. Кузнецова та ін. дисидентів. Комітет з прав людини СКВУ опікувався також долею М. Руденка й О. Бердника, О. Тихого, І. та Н. Світличних, Л. Лук’яненка, Ю. Шухевича, С. і Н. Караванських і багатьох-багатьох інших, без чийого внеску у загальну справу відродження української державності, не відбулася б сучасна незалежна Україна.

ЦДАЗУ запросив дослідників до свого читального залу для роботи з презентованими й іншими документами.

Нагадаємо, раніше у травні Центральний державний архів зарубіжної україніки презентував документальну онлайн-виставку «В ім’я добра і милосердя», присвячену доброчинній діяльності української діаспори.

Фото: Freepic