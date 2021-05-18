ЦДАЗУ презентував документи щодо підтримки Світовим конгресом вільних українців в’язнів совісті

ЦДАЗУ презентував документи щодо підтримки Світовим конгресом вільних українців в’язнів совісті

Документ
Укрінформ
Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) презентував декілька документів Національного архівного фонду, в яких йдеться про підтримку Світовим конгресом вільних українців (СКВУ) в’язнів совісті.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні ЦДАЗУ у Фейсбуці.

Зауважується, що у фондах ЦДАЗУ міститься масив документів, що висвітлюють роботу українських організацій діаспори з організації й провадження морально-психологічної та матеріальної допомоги політичним в’язням та їхнім родинам в СРСР.

«Українською головною визвольною радою, Світовим конгресом вільних українців (СКВУ) ін. організаціями свого часу було створено комітет оборони національних та людських прав, комісію з прав людини, низку персональних комітетів, напр. «Комітет оборони Валентина Мороза», мета яких, окрім безпосередньої підтримки в’язнів совісті та їхніх родин, поширення інформації про їхню долю, – привернення уваги міжнародної громадськості, урядів країн проживання української діаспори до проблеми прав людини в СРСР, процесів русифікації України тощо», – повідомив ЦДАЗУ.

У Держархіві наголосили, що завдяки такій потужній багатовекторній роботі комісії та комітетів досягався значимий результат – звільнення з місць позбавлення волі та депортація з СРСР до США генерала П. Григоренка, журналіста В. Морза, О. Гінзбурґа, Г. Вінса, М. Димшиця та Е. Кузнецова та ін. дисидентів. Комітет з прав людини СКВУ опікувався також долею М. Руденка й О. Бердника, О. Тихого, І. та Н. Світличних, Л. Лук’яненка, Ю. Шухевича, С. і Н. Караванських і багатьох-багатьох інших, без чийого внеску у загальну справу відродження української державності, не відбулася б сучасна незалежна Україна.

ЦДАЗУ запросив дослідників до свого читального залу для роботи з презентованими й іншими документами.

Нагадаємо, раніше у травні Центральний державний архів зарубіжної україніки презентував документальну онлайн-виставку «В ім’я добра і милосердя», присвячену доброчинній діяльності української діаспори.

Фото: Freepic

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