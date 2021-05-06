Держархів зарубіжної україніки презентував документи про доброчинність української діаспори

Центральний державний архів зарубіжної україніки презентував документальну онлайн-виставку «В ім’я добра і милосердя», присвячену доброчинній діяльності української діаспори.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні ЦДАЗУ.

Фото: ЦДАЗУ

Зауважується, що українська діаспора за роки свого існування зробила великий і неоціненний внесок у різні сфери діяльності української спільноти, зокрема і в харитативну діяльність. З початком еміграційних рухів українців у пошуках кращого життя спочатку в Європі, а згодом на Американському континенті це стало особливо актуальним.

Фото: ЦДАЗУ

«Допомога сиротам, інвалідам, політв’язням, жертвам Чорнобильської катастрофи, допомога голодуючим в Україні, біженцям із таборів для інтернованих українських вояків, а згодом, після Другої світової війни біженцям із Ді-Пі таборів у їх переселенні до США та Канади – стала основним напрямом діяльності різноманітних допомогових організацій, які опікувалися переселенцями під час імміграції, фінансово та морально підтримували на перших порах їх побут у новій країні, займалися взаємострахуванням у разі хвороби, нещасного випадку, смерті. При цьому одним із напрямів діяльності допомогових комітетів була і допомога Україні», – йдеться повідомленні.

Фото: ЦДАЗУ

У ЦДАЗУ додали, що діяльність допомогових товариств в українській діаспорі, заснованих з некомерційною метою, спрощувала вирішення ряду важливих питань для іммігрантів. Вона є невід’ємним елементом з історії переселенських рухів українців.

Фото: ЦДАЗУ

Саме харитативній діяльності української діаспори та присвячена документальна ця онлайн-виставка. У ній використані архівні документи, діаспорні періодичні та друковані видання, що зберігаються у ЦДАЗУ за період з 1923 по 2020 рр.

Під час підготовки виставки використано 32 документа на 53 аркушах з архівних фондів ЦДАЗУ №№ 8, 15, 19, 27, 36, 37, 39, 41 і 75, колекції родини Петра й Ольги Матул (документи колекцій на стадії науково-технічного опрацювання) та друкованих і періодичних видань ДІФ архіву.

Нагадаємо, Центральний державний архів зарубіжної україніки з нагоди вшанування пам’яті Тараса Шевченка презентував онлайн-добірку з 12 документів із колекції визначного чеського, українського і словацького філолога-славіста, літературознавця і публіциста Миколи Неврлого (Mikuláš Nevrlý).