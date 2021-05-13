Посол України відзначив внесок голови Асоціації україністів Японії у розвиток українсько-японських зв'язків

Посол України в Японії Сергій Корсунський під час зустрічі з ректором Університету Кобе Гакуін Масамі Сато відзначив внесок директора Центру міжнародних обмінів Університету, голови Асоціації україністів Японії, професора Йошіхіко Окабе у розвиток українсько-японських зв'язків.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Посольство України в Японії.

Також сторони обговорили перспективи розвитку академічних обмінів між Україною та Японією. Зазначений японський ВНЗ має наміри найближчим часом укласти угоди про співпрацю з трьома українськими університетами.

Крім того, було здійснено візит до міжнародного центру університету Кобе Гакуін.

Нагадаємо, у Посольстві України в Японії 31 березня відбулася презентація монографії професора університету Кобе Гакуін Йошіхіко Окабе «Історія японсько-українських відносин 1915-1937 рр.».

Фото: Посольство України в Японії