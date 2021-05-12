У Кракові обговорили підтримку мігрантів і консолідацію зусиль української громади

Генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський і консул Максим Музичко 11 травня провели зустріч з очільницею і координатором Краківського пункту підтримки мігрантів Світланою Іваненко, під час якої обмінялися думками щодо низки важливих питань.

Як передає Укрінформ, про це повідомило генеральне консульство України у Кракові.

Зокрема, учасники бесіди порушили питання щодо вдосконалення й оптимізації інформаційно-роз’яснювальної роботи у середовищі українських трудових мігрантів і студентської молоді для підвищення правової обізнаності цих категорій громадян України з положеннями польського й українського законодавства, що стосуються проживання, працевлаштування чи навчання за кордоном або ж захисту свої прав.

Також розглядались окремі питання консолідації зусиль української громади Кракова для упорядкування місць національної пам’яті. Обговорювалася можливість реалізації спільних прєктів, спрямованих на збереження національної ідентичності українців у Польщі.

«За результатом зустрічі співрозмовники досягли домовленості про активізацію співпраці та обміну інформацією у консульсько-правовій сфері між Краківським пунктом підтримки мігрантів та ГКУ у Кракові», – додали в посольстві.

Нагадаємо, у березні генконсул України у Кракові під час робочої поїздки до Ченстохова Сілезького воєводства обговорив з президентом міста Кшиштофом Матиящиком забезпечення потреб, зокрема культурно – освітніх, численної української громади міста.

Фото: генконсульство України у Кракові