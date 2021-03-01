Діаспора передала подарунки для дітей учасників бойових дій з Тернопільщини

135 подарунків для дітей учасників бойових дій із Тернопільщини в рамках акції «Теплом зігріємо серця» передали їх ровесники з американської діаспори з лав Спілки Української Молоді.

Про це СУМ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як розповіла координаторка тернопільського етапу акції, сумівка Мар’яна Марець, подарунки зібрали й надіслали в Україну юнаки та юначки осередків СУМ в Америці з міст Палатайн, Стемфорд, Бостон, Нью-Йорк, Філадельфія, Йонкерс, Пассейк.

Фото: СУМ

Кожен подарунок – адресний. Складаючи його, вихованці СУМ орієнтувалися на вік та вподобання конкретної дитини.

«Одяг, іграшки, солодощі, «канцелярка» – сумівці діаспори придбали їх за власні кошти, отримані під час доброчинних акцій, Різдвяної Коляди. То ж вклали в них і часточку своєї праці, а також – любові й поваги до захисників України та їхніх родин», - каже Марець.

Фото: СУМ

Голова Тернопільської міської організації СУМ в Україні Сергій Глущак розповів, що акцію «Теплом зігріємо серця» Спілка Української Молоді проводить з 2014 року.

За це час в різні куточки нашої країни від дітей та молоді Діаспори було передано майже 14 тисяч подарунків дітям українських військових та внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, за цей час дітям хлопцям та дівчатам з Тернопільщини вручено понад 1000 пакунків від сумівців світу.

«Намагаємося щороку передавати ці подарунки новим дітям, щоб якомога більше сімей наших військових відчули тепло і підтримку», – каже Сергій Глущак.

Очільник Тернополя Сергій Надал подякував СУМу за організацію благодійної акції, за волонтерство, допомогу армії та за активну життєву позицію.

Спілка Української Молоді – молодіжна організація, яка займається вихованням молоді на християнських та патріотичних засадах.

СУМ засновано у 1925 році в Києві. У 1946 році її діяльність було відновлено в повоєнній Німеччині. Зараз її офіційні представництва діють в Австралії, Арґентині, Бельгії, Великій Британії, Естонії, Іспанії, Канаді, Німеччині, Португалії, Сполучених Штатах Америки, Україні, Франції.

За останні шість років СУМівці з усього світу під час ініціативи «Теплом зігріємо серця» передали в Україну 12 584 подарунки на загальну суму 320 000 доларів США.

У 2017 році СУМ стала переможцем в номінації «Молодіжна та дитяча благодійність» Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2017».

Нагадаємо, гостинці від членів Спілки української молоді (СУМ) із закордону отримали 115 дітей з родин учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб із Дніпра та Дніпропетровщини.