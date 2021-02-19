Гостинці від членів Спілки української молоді (СУМ) із закордону отримали 115 дітей з родин учасників АТО/ООС та внутрішньо-переміщених осіб із Дніпра та Дніпропетровщини.

Про це повідомляється на сторінці Світової управи СУМ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, подарунки від членів СУМ діти отримали в рамках уже сьомої доброчинної акції "Теплом зігріємо серця".

Цього разу гостинці від ровесників з Канади та Великої Британії отримали діти з Дніпра та Сурсько-Литовської громади Дніпропетровської області.

СУМівці передали гостинці дітям Дніпропетровщини

Під час вручення подарунків голова Дніпровського осередку подруга Ольга Іванова познайомила дітей із Спілкою українською молоді та запросила вступити до її лав, а координатор акції в Дніпрі Оксана Горова зазначила мету акції, особливості її проведення цьогоріч.

Як зазначили організатори події, попри карантинні обмеження, що цьогоріч дещо змінили формат акції, «незмінною залишилась атмосфера щирості та вдячності нашим захисникам».

Як повідомлялося, СУМівці світу восени 2020 року вже сьомий рік поспіль розпочали акцію «Теплом зігріємо серця» зі збору різдвяних подарунків для дітей вимушених переселенців з Донбасу та захисників України.

За останні шість років СУМівці з усього світу під час ініціативи «Теплом зігріємо серця» передали в Україну 12 584 подарунки на загальну суму 320 000 доларів США.

У 2017 році СУМ стала переможцем в номінації «Молодіжна та дитяча благодійність» Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2017».

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global