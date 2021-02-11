У Калуші та на Хмельниччині діти воїнів АТО/ООС отримали подарунки від діаспори

Гостинці від членів Спілки української молоді (СУМ) із закордону отримали понад 200 дітей з родин учасників АТО/ООС з Калуша та Хмельниччини.

Про це повідомляється на сторінці Світової управи СУМ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«120 маленьких жителів міста Калуш, батьки яких воювали та воюють в зоні АТО/ООС, стали учасниками цьогорічної акції СУМ «Теплом зігріємо серця». Завдяки членам осередків Баффало, Стемфорда, Нью-Йорка, Філадельфії, Йонкерса, Пассейка Спілки Української Молоді в Америці діти отримали подарунки від своїх ровесників з діаспори», - йдеться у дописі.

З вітальним словом виступив голова Калуської МО СУМ в Україні ім.Степана Бандери Сергій Федорів. Він розказав про особливість акції та подякував воїнам-захисникам нашої Батьківщини.

Зауважується, що акцією «Теплом зігріємо серця» сумівці всього світу хочуть скласти свою шану та подяку українським воїнам, які, ризикуючи своїм здоров’ям та життям, боронять незалежність і територіальну цілісність Української держави».

Подарунки від членів Спілки української молоді в діаспорі отримали також діти українських бійців з Хмельниччини, батьки яких загинули або були поранені, захищаючи Батьківщину в російсько-українській війні. Посилання на відповідний відеосюжет одного з українських телеканалів розмістила Світова управа СУМ в Фейсбуці.

У відео розповідається, що сумівці з різних країн світу в рамках акції зібрали та передають одяг, взуття, книги, шкільне приладдя, іграшки, солодощі та інші приємні гостинці дітям українських бійців.

Більшість посилок зібрані з урахуванням потреб і побажань тих, хто їх отримає. Кожен подарунок оригінальний, двох абсолютно однакових немає.

Як зазначила голова Хмельницького осередку Спілки української молоді Анастасія Бевза, було отримано 117 подарунків для дітей загиблих та поранених українських захисників, а також для дітей з малозабезпечених родин. Усі гостинці будуть роздані адресатам.

Зауважується, що важливою також є підтримка словом. Духівник центру АТО протоієрей Православної церкви України Олег Макаровський помолився за здоров’я учасників благодійної акції та за душі загиблих захисників.

Раніше у січні члени Спілки української молоді в Іспанії, США та Канади в рамках акції «Теплом зігріємо серця» надіслали іменні різдвяні подарунки для дітей українських військових з 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, що базується в м.Миколаїв. Було зібрано понад 400 гостинців.

Також члени Спілки української молоді з Чикаго (штат Іллінойс) та Пассейка (штат Нью-Джерсі) передали у січні 40 пакунків-подарунків дітям учасників АТО з Київщини.

Гостинці від сумівців діаспори в рамках щорічної акції «Теплом зігріємо серця» отримала днями також 61 дітина учасників АТО/ООС з Кагарлицького району Київської області.

Минулого тижня майже 80 дітей українських військовослужбовців зі Стрия Львівської області отримали подарунки від членів Спілки української молоді (СУМ) із закордону.

Читайте також: У Спілці української молоді хочуть створити нову крайову управу СУМ у Польщі

Як повідомлялося, сумівці світу восени 2020 року вже сьомий рік поспіль розпочали акцію «Теплом зігріємо серця» зі збору різдвяних подарунків для дітей вимушених переселенців з Донбасу та захисників України

Цього разу акція має деякі особливості через пандемію коронавірусу. Зокрема, її заключний етап (вручення подарунків) було вирішено провести не в день святого Миколая 19 грудня, а в період різдвяних свят - упродовж грудня-січня. Такі зміни Світова Управа СУМ прийняла на пропозицію Крайової Управи СУМ в Україні.

За останні 6 років сумівці з усього світу під час ініціативи «Теплом зігріємо серця» передали в Україну 12 584 подарунки на загальну суму 320 000 доларів США.

У 2017 році СУМ стала переможцем в номінації «Молодіжна та дитяча благодійність» Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2017».

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global