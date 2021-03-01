Діаспора Лос-Анджелеса відзначала ювілей Лесі Українки поезією, піснею і театром

Українська громада Лос-Анджелеса відзначила 150-річчя від дня народження Лесі Українки поезією, піснею і театром, зокрема, вірші української письменниці та поетеси прозвучали в Українському культурному центрі міста.

Про це розповідає Голос Америки, передає Укрінформ.

Організатор заходу – Вікторія Кузіна, подію профінансував український культурний осередок, головою якого є Володимир Зозуля.

«Прикро чути, коли говорять, що Україна – це Шевченко поет і Шевченко футболіст, і більше не знають наших видатних людей. І тому, коли я почула що є 150-річчя, така велика подія… мені одразу захотілося зробити цю програму, аби і діти, які народжені вже тут, в Америці, знали про Лесю Українку», – повідомила Кузіна.

Акторка та журналіст Галина Стадник, яка на сцені читала вірші поетеси, каже, що не може не захоплюватися інтелектом Лесі Українки.

«Вона обдарована була з енциклопедичними знаннями, яка знала дев’ять мов, яка робила переклади у ранньому віці, яка була талановита музикант і художниця… Для мене вона є такою неосяжною», – сказала вона.

Артисти виступали перед порожнім залом, адже у Лос-Анджелесі діє заборона на масові зібрання. Усе записували на камеру.

До запису також приєднався генеральний консул українського консульства у Сан-Франциско Дмитро Кушнерук.

«Вважаємо, що це дуже корисно, коли ми можемо таким подіями, як сьогодні, які навіть виходитимуть онлайн, і ми не можемо зібрати тут велику кількість людей, але завдяки зусиллям, які робляться організаторами, ми можемо привернути увагу усієї української громади і максимально зробити так, щоб вони це подивилися», – сказав він.

Під час монтажу відео до нього також додали виступ українських артистів зі Сакраменто та Києва. А ще американська акторка Медісон Маціас прочитала вірш Contra Spem Spero! (Без надії таки сподіваюсь!)

«Бо ми є українці, То є наша культура, то є наша поетеса. Ми є осередок культурний, і ніхто не має такої зали та такої техніки, як ми маємо», – сказав голово українського осередку Зозуля.

«Організатори надіються, що концерт надихне людей перечитати поезію української поетеси, а для тих, хто незнайомий з Лесею Українкою – відкрити для себе її творчість», – ідеться в сюжеті.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі своєю чергою цю дату відзначають педагогічними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які підготували, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.