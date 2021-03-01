Ювілей Лесі Українки відзначила українська школа в ОАЕ

В українській школі «Дивосвіт» в Абу-Дабі при Посольстві України в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) відбулося свято з нагоди 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, перекладачки та культурної діячки Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах (королівстві Бахрейн за сумісництвом).

Зокрема, у межах заходу учні та викладачі згадали про основні факти з життя та творчого шляху поетеси.

Також юним учасникам свята було цікаво дізнатися про написані для дітей поезії Лесі Українки, які увійшли до циклу «У дитячому крузі».

Під час заходу учні продекламували вірші поетеси «Ой, вишеньки-черешеньки…», «На зеленому горбочку…», «Літо краснеє минуло…», «Надія», «Вже сонечко в море сіда», «Contra spem spero!» тощо.

Фото: Посольство України в ОАЕ

Було представлено інсценізацію розмови Лесі Українки з бабусею та уривку з драми-феєрії «Лісова пісня».

Діти також робили маленькі буклети, де створювали малюнки до віршів Лесі Українки.

На завершення свята присутніх і учасників свята пригостили надзвичайно смачним і святково прикрашеним тортом «Київський», який виготовила українська майстриня Інна Стоцька з квітучої Полтави, яка наразі мешкає в Дубаї.

Фото: Посольство України в ОАЕ

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі своєю чергою цю дату відзначають педагогічними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які підготували, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.

Фото: Посольство України в ОАЕ