Які волонтерські організації досі допомагають Україні зі США

Діаспорі у США Революція гідності та розстріл «Небесної сотні» дали поштовх об’єднатися заради допомоги Україні. У Каліфорнії, зокрема, це спричинило появу низки волонтерських організацій, які і досі допомагають Україні.

Детальніше про волонтерів у США розповідає Голос Америки, передає Укрінформ.

Українці в США зрозуміли, що лише розголошення того, що відбувалося, Україні не допоможе – треба створювати реальні організації з благодійними фондами.

Так, після Революції гідності Ірина Ващук-Десціпіо вирішила допомагати військовим і заснувала в США організацію Revived Soldiers Ukraine, яка відтоді та дотепер посприяла у лікуванні понад трьохсот військових, а також привозила поранених на реабілітацію до США.

За її словами, до кінця 2015 року організація привезла до США 45 українських військовослужбовців.

Nova Ukraine, яку заснував Остап Коркуна та Нік Білогорський, а також ще кілька однодумців з руху “Майдан-СФ”, зібрала понад півмільйона доларів на освітні, гуманітарні та культурні проєкти в Україні.

Микита Сафроненко та інші долучилися до вже існуючої Українсько-Американської Координаційної Ради.

А Михайло Лаврись й однодумці заснували в Лос-Анджелесі організацію Help Children of Ukraine, яка займається пересилкою допомоги для онкохворих дітей, а також для сиротинців.

«Ці волонтери продовжують допомагати Україні і до сьогодні. І з ними ще десятки волонтерів, які хоч і живуть далеко, але ніколи не забудуть ціну, яку заплатила Небесна сотні у лютому 2014 року», – йдеться в сюжеті.

Нагадаємо, у лютому українки Америки передали гумдопомогу для малозабезпечених дітей в Україні.