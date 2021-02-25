Які волонтерські організації досі допомагають Україні зі США
Детальніше про волонтерів у США розповідає Голос Америки, передає Укрінформ.
Українці в США зрозуміли, що лише розголошення того, що відбувалося, Україні не допоможе – треба створювати реальні організації з благодійними фондами.
Так, після Революції гідності Ірина Ващук-Десціпіо вирішила допомагати військовим і заснувала в США організацію Revived Soldiers Ukraine, яка відтоді та дотепер посприяла у лікуванні понад трьохсот військових, а також привозила поранених на реабілітацію до США.
За її словами, до кінця 2015 року організація привезла до США 45 українських військовослужбовців.
Nova Ukraine, яку заснував Остап Коркуна та Нік Білогорський, а також ще кілька однодумців з руху “Майдан-СФ”, зібрала понад півмільйона доларів на освітні, гуманітарні та культурні проєкти в Україні.
Микита Сафроненко та інші долучилися до вже існуючої Українсько-Американської Координаційної Ради.
А Михайло Лаврись й однодумці заснували в Лос-Анджелесі організацію Help Children of Ukraine, яка займається пересилкою допомоги для онкохворих дітей, а також для сиротинців.
«Ці волонтери продовжують допомагати Україні і до сьогодні. І з ними ще десятки волонтерів, які хоч і живуть далеко, але ніколи не забудуть ціну, яку заплатила Небесна сотні у лютому 2014 року», – йдеться в сюжеті.
Нагадаємо, у лютому українки Америки передали гумдопомогу для малозабезпечених дітей в Україні.