Осередок СУМ Клівленда передав благодійні кошти для сиротинця в Івано-Франківську

Осередок Спілки української молоді американського міста Клівленд організував благодійний обід із метою збору коштів для сиротинця в місті Івано-Франківськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУМ у Фейсбуці.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Globa

Допомога була потрібна для будівництва Дому милосердя для дітей-сиріт, який почали зводити отець Іван Жук і релігійна громада церкви Святого Миколая ще 2017 року.

Усі отримані кошти були передані за призначенням. Водночас отець Жук і релігійна громада висловили СУМівцям свою сердечну вдячність.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Globa

Нагадаємо, батьки учнів Української школи Сан-Франциско, її педколектив та парафіяни Української православної церкви Св. Михайла закликали приєднатися до благочинної акції «Твори Добро», яку вони проводять вже не перший рік з метою допомоги дітям в Україні.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global