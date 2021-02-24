У Любліні презентували онлайн-виставку про Революцію Гідності колишнього польського дипломата в Києві
У ній відображено світлини з пам’ятних подій Революції Гідності авторства колишнього польського дипломата у Києві, жителя Любліна Томаша Бєлецького, повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний сайт міста Люблін.
Онлайн-виставка про Революцію Гідності. Фото: lublin.eu
“В об’єктиві наочного свідка з’явилися виняткові події у контексті прав людини і громадянина. На захист європейських прагнень стали прихильники інтеграції країни з Євросоюзом”,- зазначили у Центрі міжнародної співпраці міста Люблін в описі до фотовиставки.
Як зазначається, підготовлена виставка є символом пам’яті про жертви Євромайдану і виразом солідарності з українським суспільством у боротьбі за майбутнє своєї країни.
Онлайн виставка відбувається під патронатом Генерального консула України в Любліні Василя Павлюка.
Фото: lublin.eu