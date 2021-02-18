Українців Чехії закликали вказати національність під час перепису населення

Громадська організація «Українська ініціатива в Чеській Республіці» закликала українців Чехії відзначити свою національність у весняному переписі населення, обов’язковому як для корінних жителів, так і для іноземців.

Про це йдеться в інформаційному ролику «Української ініціативи в Чеській Республіці», передає Укрінформ.

У двохвилинному відеоролику шестеро українців у Чехії – оперний співак Євген Шокало, готельна працівниця Надія Андрусишин, будівельний декоратор та музикант Олександр Вертебний, вчитель Наталія Сизоненко, юрист Ілля Антонов та народжена у Празі учителька Ольга Мандова – розповіли про важливість формального відзначення української національності під час перепису у Чеській Республіці.

«Я народилася в Празі, моя родина – з України. Для мене важливо поширювати українську культуру, літературу, звичаї в Чехії, освітлювати цікаві моменти української історії в Чехії. Під час перепису населення не забуваю і записую себе українкою!», - поділилася вчителька гімназії та керівниця хору Ольга Мандова.

Як повідомлялося, перепис населення у Чеській Республіці в 2021 році проходитиме в дистанційному режимі з 27 березня. Термін закінчення – 9 квітня 2021 року. З 12 березня в Чехії запрацює контактний центр. Його робітники відповідатимуть на питання, отримані по телефону, електронною поштою та в живому чаті. Також на сторінках https://www.czso.cz можна буде побачити чатбот.

Метою підрахунку є створення доступної статистичної інформації про фізичних осіб, домашнє господарство, квартирний та домовий фонд на всій території Чехії на момент підрахунку.

Такий перепис населення проводять в Чехії раз на десять років, перший підрахунок відбувся 1 березня 2001 року. Результати перепису 2021 року, як очікується, мають бути відомі вже цьогоріч.