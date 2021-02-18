Маруся Яроцька: Маємо великі стратегічні плани щодо Українського музею Австралії

Український музей Австралії (Ukrainian Museum of Australia) завдяки ребрендингу та наближенню до сучасних музейних стандартів роботи готовий розпочати новий виток у своїй діяльності та пропагувати українську ідентичність в Австралії.

Про це в інтерв’ю українській редакції австралійського радіо SBS розповіла директорка Українського музею Австралії, архітектор, малярка та мисткиня пані Маруся Яроцька.

Пані Маруся нагадала, що Український музей Австралії розпочинав свою діяльність як музей українського мистецтва при єпархії Української греко-католицької церкви в Мельбурні. Його незмінним керівником тривалий час був отець Зенон Хоркавий, який за своє життя зібрав десятки тисяч експонатів до музею.

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За словами пані Яроцької, після відходу отця Зенона доводиться по-новому упорядковувати музей і робити його відповідним вимогам нинішнього часу.

«Як українська спільнота маємо унікальні творчі речі, котрі можуть розказати людям про цінність української культури, історії, традицій», - зазначила пані директорка.

Вона окреслила основні завдання, які постали перед робочим колективом музею в 2021 році.

По-перше, головна робота трудового колективу зараз полягає у введенні нової електронної картотеки, котра відповідає вимогам часу.

По-друге, плануються до відкриття нові виставки та експозиції після того, як пандемія коронавірусу у 2020 році сповільнила роботу музею.

«COVID-19 у минулому році нашу діяльність загальмував, бо ми мали в плані нові виставки в 2020 році, але через карантин наша праця зосередилася на плануванні і розробці стратегії», - зазначила пані Яроцька.

Найголовнішою стратегічною метою музею, за словами пані Марусі, є долучення Українського музею до музейної ради музеїв Вікторії, у котрій нині перебувають п’ять музеїв: китайський, італійський, ісламський, єврейський і грецький.

«Наша візія – у майбутні роки долучити до тої п’ятірки український музей Австралії», - сказала пані директорка.

Вона зазначила, що задля таких цілей у музейній команді працює плеяда професіоналів.

Серед них: диякон Михайло Жила, який займається роботою електронного кодексу, Юрко Семків та Богдан Герчанівський, котрі працювали близько з отцем Зеноном і провадять роботу над музейним каталогом.

«З нами працює Леся Чубата – дуже знана тут в колі музейного руху Вікторії. Анна Камінська відповідає за маркетинг, бізнесові бренди, Яра Няхович приділяє увагу каталогам мистецьких робіт. Наталя Моравська обізнана строями, Богдан Щемечко зайнявся писанками по регіонах, по розписах. Люся Яскевич відповідає за бізнес, брендинг, маркетинг, логотип, а Зірка Яскевич – за стратегічне планування роботи музею», - сказала пані Маруся Яроцька.

«Ці сильні особситості ведуть наш музей у правильний напрямок, і я вірю, що з такою професійною командою вигляд нашого музею буде сучасний і відповідати музейним стандартам Вікторії», - зазначила пані Яроцька.

Щодо майбутніх експозицій, то Український музей Австралії планує цьогоріч організувати виставку найкращих експонатів музею.

«Щодо музейних виставок, то дотепер ми мали дуже вдалу експозицію українських писанок, експозицію дерев’яних макетів стародавніх українських церков, внесених в реєстр ЮНЕСКО. Наразі проводиться виставка українських рушників, ми маємо понад 1200 рушників, котрі зібрав отець Зенон. Дуже цікаві маємо стародавні рушники ще з 19 століття, ще рушники із 30-го року, а також є фабричні рушники, весільні, релігійні», - зазначила пані директорка.

Вона додала, що в планах музею також відкрити бібліотеку, адже в архівах знаходиться близько 20 тисяч книжок.

«Є дуже цінні стародруки, Євангелії ми маємо з 18 століття, старі рушники, унікальні писанки, дуже разюча дерев’яна різьба, чоловічі сорочки, стародавні строї», - відзначила пані Яроцька.

Вона резюмувала, що в наступній декаді українці в Австралії матимуть змогу вдатися до широкої культурної дипломатії.

«Як українська спільнота маємо унікальні творчі речі, котрі можуть розказати людям про цінність української культури, історії, традицій», - резюмувала пані Яроцька.

Фото: SBS Ukrainian, SS PETER & PAUL UKRAINIAN CATHOLIC CATHEDRAL