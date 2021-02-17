В Австрії вийде книга про Україну авторства українського посла

Посол України в Австрії Олександр Щерба у квітні представить на розсуд читачів англомовну книгу про українське політичне життя «Ukraine vs. Darkness: Undiplomatic Thoughts» («Україна проти тьми. Недипломатичні думки»).

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Посольства України в Республіці Австрія.

Зазначається, що книга пана посла вийде в серії «Ukrainian Voices» від німецького видавництва Ibidem у партнерстві з американським видавництвом Columbia University Press.

У рецензії до випуску книги йдеться, що Олександр Щерба описав сучасні відносини України та Заходу, російсько-українську війну та дилеми українського політичного життя.

Олександр Щерба "Україна проти тьми: Недипломатичні думки"

«Автор характеризує книгу як спробу пояснити Україну для світу, а світ - для України», - йдеться в повідомленні Посольства.

Олександр Щерба присвятив дипломатичній службі понад двадцять років свого життя. Пан посол також є автором україномовної збірки статей "Щеплення від мороку", присвяченої ключовим питанням міжнародного та українського розвитку. В яскравій публіцистичній манері він викладає свій погляд на найболючіші теми українського життя, аналізуючи їх з точки зору двадцяти років перебування на дипломатичній службі та тривалого досвіду проживання в таких країнах, як Німеччина, Австрія та Сполучені Штати Америки.