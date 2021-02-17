СФУЖО заснувала стипендію для вивчення української мови імені Анни Кісіль
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба СФУЖО у Фейсбуці.
Зазначається, що завдяки стипендії п’ять українок із діаспори зможуть стати слухачами курсів української мови на Міжнародних школах україністики «Крок до України», заснованих Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка».
Про подальші умови вручення стипендії СФУЖО пообіцяла повідомити пізніше.
Як повідомили в організації, Анна Кісіль за життя регулярно підтримувала освітні проєкти серед діаспори та в Україні, зокрема, стала меценатом видання першого підручника з української мови як іноземної «КРОК-2», створеного за міжнародними стандартами у МІОКу, та сприяла розвитку освітнього порталу «Крок до України» МІОК.
«Анна Кісіль особливу увагу приділяла збереженню української ідентичності молоді за кордоном, зокрема дбала про вивчення української мови та популяризацію її в молодіжних середовищах», - резюмували в СФУЖО.
Як повідомлялося, видатна громадська діячка української діаспори в Канаді, підприємиця та меценатка, віцепрезидентка Світового конґресу українців (СКУ), голова Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) Анна Кісіль після річної боротьби з важкою недугою померла у Торонто 16 листопада минулого року.
Пізніше родина Анни Кісіль оголосила про створення в Канаді благодійного фонду її імені.