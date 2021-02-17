СФУЖО заснувала стипендію для вивчення української мови імені Анни Кісіль

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) заснувала стипендію для вивчення української мови імені своєї голови, відомої діячки української діаспори Анни Кісіль, яка відійшла у вічність у листопаді минулого року після боротьби з важкою недугою.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба СФУЖО у Фейсбуці.

Зазначається, що завдяки стипендії п’ять українок із діаспори зможуть стати слухачами курсів української мови на Міжнародних школах україністики «Крок до України», заснованих Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка».

Про подальші умови вручення стипендії СФУЖО пообіцяла повідомити пізніше.

Як повідомили в організації, Анна Кісіль за життя регулярно підтримувала освітні проєкти серед діаспори та в Україні, зокрема, стала меценатом видання першого підручника з української мови як іноземної «КРОК-2», створеного за міжнародними стандартами у МІОКу, та сприяла розвитку освітнього порталу «Крок до України» МІОК.

«Анна Кісіль особливу увагу приділяла збереженню української ідентичності молоді за кордоном, зокрема дбала про вивчення української мови та популяризацію її в молодіжних середовищах», - резюмували в СФУЖО.

Як повідомлялося, видатна громадська діячка української діаспори в Канаді, підприємиця та меценатка, віцепрезидентка Світового конґресу українців (СКУ), голова Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) Анна Кісіль після річної боротьби з важкою недугою померла у Торонто 16 листопада минулого року.

Пізніше родина Анни Кісіль оголосила про створення в Канаді благодійного фонду її імені.