Українська бібліотека в Кишиневі відзначає тридцятиріччя
Про це написав у Фейсбуці радник-посланник Посольства України в Республіці Молдова Ігор Мельничук, передає Укрінформ.
«За тридцять років діяльності Бібліотека імені Лесі Українки стала авторитетним літературним і просвітним центром, платформою для духовного взаємозбагачення українців і молдаван, представників інших етносів багатонаціонального населення молдовської столиці», - написав дипломат.
#УкраїнськийАкцентКишинева Якщо березень в Україні і серед світового українства вважається Шевченківським, то лютий...Опубліковано Ihor Melnychuk Вівторок, 16 лютого 2021 р.
Він зазначив, що українська бібліотека імені Лесі Українки є єдиним бібліотечним закладом у Кишиневі, який задовольняє запит населення на літературу українською мовою.
Окрім цього, лише тут зберігається література, яка розповідає про життя і діяльність молдавських українців.
За словами пана радника-посланника, у фондах закладу зберігається понад 18 тисяч літературних найменувань, четверта частина з яких – українською мовою.
Щорічно українська бібліотека, яка є філією муніципальної бібліотеки «Богдан Петричейку Хаждеу» обслуговує понад чотири тисячі читачів, 40% з яких становлять українці.