Українська бібліотека в Кишиневі відзначає тридцятиріччя

Бібліотеці української літератури і культури імені Лесі Українки в Кишиневі 16 лютого виповнюється тридцять років із дня заснування.

Про це написав у Фейсбуці радник-посланник Посольства України в Республіці Молдова Ігор Мельничук, передає Укрінформ.

«За тридцять років діяльності Бібліотека імені Лесі Українки стала авторитетним літературним і просвітним центром, платформою для духовного взаємозбагачення українців і молдаван, представників інших етносів багатонаціонального населення молдовської столиці», - написав дипломат.

#УкраїнськийАкцентКишинева Якщо березень в Україні і серед світового українства вважається Шевченківським, то лютий... Опубліковано Ihor Melnychuk Вівторок, 16 лютого 2021 р.

Він зазначив, що українська бібліотека імені Лесі Українки є єдиним бібліотечним закладом у Кишиневі, який задовольняє запит населення на літературу українською мовою.

Окрім цього, лише тут зберігається література, яка розповідає про життя і діяльність молдавських українців.

За словами пана радника-посланника, у фондах закладу зберігається понад 18 тисяч літературних найменувань, четверта частина з яких – українською мовою.

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Щорічно українська бібліотека, яка є філією муніципальної бібліотеки «Богдан Петричейку Хаждеу» обслуговує понад чотири тисячі читачів, 40% з яких становлять українці.

Меморіальна дошка пам’яті Лесі Українки в українській бібліотеці в Кишиневі