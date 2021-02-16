Героїв Небесної Сотні вшановуватимуть в Румунії свічками пам’яті

Посольство України в Румунії закликало українців приєднатися до вшанування пам’яті полеглих воїнів Революції Гідності – Героїв Небесної Сотні – в рамках акції біля будівлі дипломатичної установи в суботу, 20 лютого.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Посольства України в Румунії в Фейсбуці.

Зазначається, що всі бажаючі можуть з 10.00 до 20.00 приєднатися до пам’ятної акції біля будівлі Посольства України в Румунії.

В рамках Дня Героїв Небесної Сотні українські дипломати пропонують українцям Румунії запалити свічки та покласти квіти до “стенду пам`яті”, відкритого біля будівлі Посольства.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні та світі 19 лютого проведуть акцію «Ангели пам’яті» із вшанування Героїв Небесної Сотні, в рамках якої учасники розвішуватимуть на деревах на Майдані паперових ангелів, засвічуватимуть лампадки та свічки, співатимуть псалми та молитимуться за полеглих героїв.

До української акції «Тихі ангели» також доєднаються: Австралія, Бельгія (Брюссель), Греція (Атени), Канада, Кіпр (Лімасол, Нікосія), Латвія (Рига), ПАР, США (Баффало, Лос Анжелес), Туреччина (Анкара, Стамбул), Угорщина.

В Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної сотні на вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме цього дня 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

Фото: Посольство України в Румунії