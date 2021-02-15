У Греції читатимуть поезію Лесі Українки онлайн

Клуб українок в Греції запрошує 25 лютого до участі в літературному заході до 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, поетеси, громадської діячки Лесі Українки.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці клубу, передає Укрінформ.

«25 лютого наша команда організовує захід до 150-річчя від дня народження великої української письменниці Лесі Українки. Ми хочемо разом з вами зачитати вірші великої письменниці онлайн», - повідомили організаторки.

Для участі у віртуальному читанні потрібно записати відео, де учасник читає свій улюблений вірш чи уривок з творів поетеси; на ролику відзначити Клуб українок в Греції - @ukrainianwomengr та обов’язково поставити хештеги #українкигреції #лесяукраїнка150.

«Об'єднуйтесь читанням, де б ви не були», - заохотили в клубі.

Як повідомляє Укрінформ, 29 січня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.

Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі, в свою чергу, цю дату відзначать педагогчними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.