Фестиваль української сучасної музики пройде в Нью-Йорку в березні

Другий щорічний Фестиваль української сучасної музики Ukrainian Contemporary Music Festival (UCMF 2021) відбудеться в Нью-Йорку 5-7 березня.

Про це повдіомляється на Фейсбук-сторінці заходу, передає Укрінформ.

Як зазначається, «фестиваль, присвячений 30-річчю незалежності України, відкриє роль музики у сучасній українській культурі та політиці за допомогою жвавих презентацій та виступів на тему "Голоси через покоління"».

«Український фестиваль сучасної музики представить нову музику України найвибагливішому музичному центру Сполучених Штатів, контекстуалізуючи цей важливий репертуар шляхом обговорення з науковцями, виконавцями та композиторами. UCMF приваблює тих, хто цікавиться новою музикою, перетином музики та сучасних подій і культурою України», - йдеться у повідомленні.

У рамках UCMF 2021 пройдуть три концерти, кожен з яких фокусуватиметься на різних напрямках сучасної української музики. Зокрема, п’ятниця, 5 березня, представить кілька наймолодших українських композиторів. У суботу, 6 березня, презентують твори композиторів групи «Київський авангард» 1960-х рр. Неділя, 7 березня, запропонує програму елекроакустичної музики.

Зауважується, що кожна подія UCMF 2021 поєднуватиме коментарі видатних дослідників української історії та культури із виконанням творів провідних сучасних композиторів України, досліджуючи музичні здобутки України за часів незалежності та роль музики у сучасній культурі. Фестиваль продемонструє комплексний та унікальний внесок України через вистави та дискусії.

UCMF 2021 проходитиме на онлайн-стрімінговій платформі Musae. Захід «дасть можливість почути найзахоплюючу українську музику сьогодення та контекстуалізувати своє місце в широкому спектрі історії та суспільства».

«Український фестиваль сучасної музики адаптувався до сучасних умов, переключившись на онлайн-майданчик для подій цього року. UCMF вважає, що навіть у невизначені часи основна місія донесення нової музики до аудиторії залишається. UCMF з гордістю відіграє свою роль в культурній дипломатії від імені України», - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що UCMF 2021 став можливим завдяки допомозі та співпраці громадького об’єднання «Razom For Ukraine», Українського інституту та багатьох партнерів UCMF.

Крім того, партнером фестивалю цьогоріч буде також Українське національне об’єднання Канади (Ukrainian National Federation оf Canada), яке запрошує приєднатися до UCMF 2021 українців Канади та їхніх друзів.

Детальнішу інформацію про учасників концерту, фестивальні заходи, квитки тощо можна дізнатися на офіційному сайті фестивалю https://www.ucmfnyc.com.