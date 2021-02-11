В Анкарі відбулася наукова панель на тему «Життя, присвячене тюркології: Агатангел Кримський» з нагоди 150-річчя з Дня народження Агатангела Кримського.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Анкарі.

«Є постаті, які визначають епоху. Є постаті, які випереджують час. Є постаті, які задають мейнстріми розвитку, створюють епіцентри науки. До таких постатей належить Агатангел Кримський. Він був видатним сходознавцем, орієнталістом, тюркологом, який відкрив багатство думки, широке розуміння сходу для нашої географії. Українська тотожність складається з цих елементів і, власне, праці Агатангела Кримського є прямим свідченням цього», - зауажив у свої промові Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Дипломат представив загалу унікальну книгу, видану за життя Кримського «Студії з Криму» та наголосив, що автор був одним із найкращих знавців Криму, історії півострова та кримськотатарського народу.

Сибіга також повідомив, що посольством ініційовано та направлено відповідне звернення до мерії Анкари, аби назвати одну з вулиць турецької столиці на честь Агатангела Кримського.

Наукова панель була організована Посольством України в Турецькій Республіці, Міжнародною організацією тюркської культури (TÜRKSOY), Асоціацією євразійських економічних відносин (EkoAvrasya).

«Агатангел Кримський все своє життя присвятив науці, зокрема, тюркології, демонстрував вірність своїй справі працями, творами, життєвою філософією. Ми будемо продовжувати втілення таких проєктів, як реалізуємо сьогодні», - сказав Голова правління EkoAvrasya Хікмет Ерен.

В Анкарі відзначили 150-річчя з Дня народження Агатангела Кримського // Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Цього року, з нагоди ювілею з дня народження Агатангела Кримського, інформацію про його життя та науковий доробок було внесено до календаря TÜRKSOY, який окреслює основні пам’ятні дати, що стосуються тюркської культури та історії.

«Метою нашої організації є стати прикладом у приверненні уваги до робіт та досліджень Агатангела Кримського, які стосуються тюркського світу», - сказав генеральний секретар TÜRKSOY Дюсен Касеїнов.

Професорка Анкаринського університету ім. Хаджі Байрама Велі Хюлья Касапоглу Ченгель, яка вивчала життя та працю Агатангела Кримського, нагадала присутнім основні віхи його життя та діяльності, окреслила вклад у вивчення та розвиток тюркології.

Як повідомлялося, в цьому році відзначають 150-у річницю від дня народження видатного українського сходознавця, історика, мовознавця, письменника, перекладача, академіка АН України Агатангела Кримського. Заходи проходитимуть в Україні, Лівані, Туреччині та інших країнах. Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету "Агатангел Кримський" номіналом 2 грн і тиражем 35 тис. штук.