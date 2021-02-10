Пам’ятник Тарасу Шевченку відкрили в сербському місті Новий Сад

Посол України в Сербії Олександр Александрович разом з мером міста Новий Сад Мілошем Вучевичем відкрили пам'ятник видатному українському письменнику, мислителю, художнику Тарасу Шевченко.

Про це повідомляє посольство України в Сербії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Відкриття пам’ятника Кобзареві стало важливою подією в життя українсько-русинської громади в Сербії.

Як зазначається, пам’ятник Шевченку, автором якого став український скульптор Володимир Цісарик, став подарунком від Львова місту Новий Сад, його жителям та українсько-русинській діаспорі в Сербії.

На постаменті українською й сербською мовами викарбовані Шевченкові слова з поеми «Єретик»: «Щоб усі словʼяни стали добрими братами і синами сонця правди», зазначає Радіо Свобода.

Делегація зі Львова не змогла прибути до Сербії через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий у листі до мера Нового Сада наголосив, що постать українського поета й пророка на постаменті в цьому сербському місті стає ще одним символом, що повʼязує два міста.

Як повідомляюь місцеві ЗМІ, пам’ятник Шевченку відкрили на алеї Міки Антича (Aleji Mike Antića) в Новому Саді, неподалік університетського містечка, де знаходиться кафедра української мови.

Як повідомляється у ЗМІ, за словами посла Олександра Олександровича, пам’ятник українському поетові та живописцеві встановлено завдяки побратимським зв’язкам між Новим Садом та Львовом, особистим зусиллям мерів двох міст та підтримці президентів двох країн.

Посол зауважив, що твори Шевченка стали перекладати сербською мовою ще в шістдесяті роки ХІХ століття, їх перекладають й друкують і в наш час.

У відкритті пам’ятника Кобзарю також взяли участь представники духовенства, Національної ради української національної меншини Республіки Сербія, Національної ради руської національної меншини Республіки Сербія, Союзу русинів-українців Сербії та кафедри української мови філософського факультету в Новому Саді.

Мер Нового Сада Мілош Вучевич сказав, що памʼятник українського поета стає важливим місцем на культурній карті Нового Сада. Він нагадав, що в місті є вулиця Шевченка, а у Львові є вулиця імені сербського етнографа й реформатора сербської мови Вука Караджича. Вучевич заявив про готовність сербського міста подарувати Львову памʼятник Караджича.

Нагадується, що існує 1384 пам’ятники Тарасу Шевченку, з них 128 - у 42 країнах світу.

Фото: RTV (Jaroslav Pap), Посольство України в Республіці Сербія

Відео: Samo Novi Sad