Український детективний серіал «Схованки» транслюють в Італії

В ефірі провідного італійського телеканалу «RAI-4», починаючи з 7 лютого, щонеділі транслюватиметься український телесеріал «Схованки» виробництва FILM.UA Group.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Італії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«"Схованки" стануть одним з перших українських серіалів, що транслюватиметься на національному телебаченні в Італії в італомовному дубляжі», - зазначили в дипустанові.

Як нагадується, 6 грудня 2019 року з ініціативи посольства було укладено Меморандум про взаєморозуміння між італійською телерадіокомпанією «RAI» та ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», який став основою для співпраці між провідними телеканалами України та Італії.

Зауважується, що детектив «Схованки» має багату фестивальну історію: він був представлений на MIA Drama у Римі, MIPDrama Buyers Summit у Каннах, The Great Series Summit у Кельні, східноєвропейському ринку контенту NATPE в Будапешті, фестивалі Série Series у Фонтенбло, на Kyiv Media Week, фестивалі Serial Killer у Брно, MIA Drama у Римі, SERIENCAMP у Мюнхені, Göteborg Film Festival у Гетеборзі, а також на Black Nights Festival в Таллінні.

Прем’єра «Схованок» вже відбулася на території США та англомовної Канади на VOD-сервісі Walter Presents. Серіал також придбали телеканали Rai (Італія), Canal+ (Польща), FTV Prima (Чехія), Bonton Film (Чехія та Словаччина), ETV (Естонія), LRT (Литва) та Lumière (країни Бенілюксу).

Український реліз пройшов у жовтні 2019 року на каналі ICTV. Серіал доступний для глядачів з України на офіційному YouTube-каналі FILM.UA Group.

Режисер серіалу - Ірина Громозда. У головних ролях: Юлія Абдель Фаттах, Петро Риков, В'ячеслав Довженко, Олександр Кобзар.

Синопсис: У звичайній квартирі батько та донька грають у хованки. Батько заплющує очі й рахує. Скінчивши відлік, починає шукати дівчинку і не знаходить. Причому квартира замкнена на ключ ізсередини, а під час гри ні він, ні дитина її не залишали. Зрозумівши, що донька зникла по-справжньому, батько звертається до поліції. Пізніше, коли відео зі зниклою дівчинкою з’являється в мережі, де вона тримає табличку із загадковою комбінацією цифр, стає зрозуміло, що це тільки перша жертва.