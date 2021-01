Маленькі українці в Індії отримали перші паспорти

У посольстві України в Індії видали перші в цьому році паспорти маленьким українцям.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, 15 січня до посольства України в Республіці Індія з метою отримати перший паспорт завітала громадянка України Шарма Джівіка разом з батьками та братиком.

Посол Ігор Поліха та колектив дипустанови урочисто вручили Ганні Тучковій українську вишиванку в рамках акції «Народжені у вишиванках» разом з українським паспортом для її доньки Шарми Джівіки.

Раніше, 11 січня, до посольства з метою отримати перший паспорт завітав юний громадянин України Кінгра Аріан Космос у супроводі батьків, повідомляється на Фейсбук-сторінці дипустанови.

У рамках акції «Народжені у вишиванках» посол та колектив дипустанови урочисто вручили Яні Федик українську вишиванку разом з українським паспортом для її сина Аріана.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in the Republic of India