Маленькі українці в Індії отримали перші паспорти
Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Зокрема, 15 січня до посольства України в Республіці Індія з метою отримати перший паспорт завітала громадянка України Шарма Джівіка разом з батьками та братиком.
Посол Ігор Поліха та колектив дипустанови урочисто вручили Ганні Тучковій українську вишиванку в рамках акції «Народжені у вишиванках» разом з українським паспортом для її доньки Шарми Джівіки.
Раніше, 11 січня, до посольства з метою отримати перший паспорт завітав юний громадянин України Кінгра Аріан Космос у супроводі батьків, повідомляється на Фейсбук-сторінці дипустанови.
У рамках акції «Народжені у вишиванках» посол та колектив дипустанови урочисто вручили Яні Федик українську вишиванку разом з українським паспортом для її сина Аріана.
Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in the Republic of India