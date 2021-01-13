В Бухаресті відбувся концерт українських колядок

Бухарестська філія Союзу українців Румунії (СУР) провела 9-10 січня культурний захід «Концерт українських колядок», спрямований на збереження, продовження та просування різдвяних традицій та звичаїв українців Румунії.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Спеціальним гостем був виконавець українських та румунських народних пісень Василь Бойчук-Рогняну, уродженець села Верхня Рівна Марамуреського повіту. Він виконав гарні українські колядки та розповів про зимові звичаї українців, такі як: колядування, вертеп, вечорниці.

Бойчук-Рогняну, який є пальким любителем фольклору і одним з промоутерів традицій марамороських українців вже понад 35 років, також представив окремі елементи українського народного костюма, які він привіз із Мараморощини.

Отець-диякон бухарестської української православної церкви Володимир Малкович виконав три добруджанські колядки. Він розповів про різдвяні звичаї українців Добруджі.

У рамках концерту також пролунали колядки у виконанні учнів Надійки та Миколайка Панчеків, інструментального дуету Наталія Панчек-Колотило (скрипка) та Дан Васілеску (гітара). Колядки, зокрема з Буковини, виконали члени бухарестської філії Зеновія Мандюк, Богдан Костюк, Ольга та Миколай Біловельські та Віолета Ціґенеску.

Голова бухарестської філії СУР письменник Михайло Трайста теж прочитав колядку. Він нагадав, що в Бухаресті проживають українці - уродженці різних регіонів країни: Мараморощини, Буковини, Добруджі, Банату. Вони зберегли свої традиції та звичаї, особливо колядки, з якими вони виросли та яких передають наступним поколінням.

Концерт українських колядок продовжився в неділю в бухарестській українській православній церкві Святого Петра Могили, яка відзначила своє храмове свято. Богослужіння відправили священник-парох Дмитро Колотило, священник Джінел Ауреліан Іван та отець-диякон Володимир Малкович.

У своєму слові отець Дмитро Колотило відмітив значну роль Митрополита Петра Могили у церковній, культурній, освітній галузях та книгодрукуванні.

На святі були присутні представники посольства України в Румунії.

Концерт українських колядок завершився у приміщенні бухарестської філії СУР, де знову пролунали українські та румунські колядки у виконанні Василя Бойчука-Рогняну, Дана Васілеску та Ніку Нікушора.

Фото: Укрінформ, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії