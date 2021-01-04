Помер один з організаторів українського життя в Новосибірську Володимир Манович

В Об’єднанні українців Росії повідомили про смерть одного з найактивніших організаторів українського життя в РФ Володимира Мановича.

Про це йдеться у розміщеному на порталі повідомленні пресслужби Об’єднання українців Росії, передає Укрінформ.

«З глибоким сумом сповіщаємо про відхід у вічність Володимира Мановича. Зачинателі українського руху в Росії добре пам’ятають Володимира Миколайовича, очільника української національно-культурної автономії в Новосибірську, одного із засновників Об’єднання українців Росії (ОУР) і Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКАУР), члена Ради обох федеральних організацій, незмінного учасника конгресів українців Росії», - зазначається в повідомленні.

Як зауважується, Манович проніс через все життя любов до своєї Батьківщини – України, української мови, української культури. Він був одним із засновників Української національно-культурної автономії Новосибірська, яка виросла з Товариства української мови.

«Манович довгий час очолював автономію після відходу головного натхненника новосибірських українців відомого вченого академіка Йосаафа Ладенка і проявив себе як мудрий керівник, якому вдалося згуртувати українців Новосибірська і проводити громадську роботу на високому рівні», - розповіли в пресслужбі.

Зазначається, що внесок Мановича в українське життя Новосибірська став особливо відчутним після його від’їзду з цього міста, невдовзі після якого українська громада Новосибірська розкололась на кілька груп, з’явились угодовські організації. Як розповідається, дійшло до утворення маріонеткової регіональної національно-культурної автономії українців Новосибірської області, яка увійшла в число засновників федеральної маріонеткової автономії на чолі з Богданом Безпальком, створеної після ліквідації ОУР і ФНКАУР у 2012 р.

Манович підтримував міцний зв’язок з батьківською землею, передав кошти на будівництво церкви в рідному селі.

«Українські громадські організації Росії складають свою пошану В. Мановичу, який своєю діяльністю заслужив великий авторитет як патріот України, носій українського духу, який був і залишиться прикладом жертовного служіння Україні», - зазначили в пресслужбі Об’єднання українців Росії.

Як розповідається, Манович після закінчення Української сільськогосподарської академії більше 40 років працював в системі управління лісовим господарством Росії, захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка геоінформаційної системи для вирішення питань управління лісовим господарством». Під його керівництвом і при безпосередній участі вперше в Росії була розроблена лісова геоінформаційна система ЛісГІС, призначена для вирішення завдань управління лісами на рівнях лісництво-лісгосп-управління лісами суб’єкта Російської Федерації. У 2014 р. В. Мановичу присвоєно почесне звання «Заслуженный лесовод Российской Федерации».