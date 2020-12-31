Посол України в Тунісі відзначив грамотами учнів української суботньої школи
Укрінформ
Посол України в Туніській Республіці Володимир Хоманець вручив грамоти за успішність учням української суботньої школи «Зернятко» та привітав українську громаду з прийдешніми зимовими святами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Посольства України в Туніській Республіці у Фейсбуці.
Як зазначається, маленькі українці отримали грамоти за участь у поетичній годині, присвяченій Дню української писемності та мови.
Також пан посол привітав присутніх на заході з наступаючими новорічними та різдвяними святами і побажав учням успіхів у навчанні, а батькам подякував за виховання дітей в українських традиціях.
Водночас, дипломат подякував педколективу та керівництву організації закордонних українців «Берегиня» за зусилля, спрямовані на забезпечення належного функціонування осередку української освіти в Тунісі.
Фото: Посольство України в Туніській Республіці