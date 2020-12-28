Маленькі українці в Угорщині отримали подарунки за участь в діаспорських заходах
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Cоюзу Українців Румунії у Фейсбуці.
Зазначається, що представники СУР особливо подякували маленьким українцям за вивчення української мови, здобуті шкільні та позашкільні результати, а також за участь в різних заходах діаспори протягом року.
"Союз українців Румунії дякує дітям, вчителям та всім тим, хто цінує рідну мову, зберігає та продовжує українські традиції та звичаї", - зазначили в організації.Маленькі українці в Угорщині отримали подарунки за активну участь в діаспорських заходах
Як повідомляється, цьогоріч через пандемію коронавірусу багато заходів із нагоди різдвяних свят були проведені викладачами української мови разом з учнями, а також у партнерстві з повітовими філіями СУР в режимі онлайн.
У Союзі Українців Румунії зазначили, що подарунки маленьким українцям були вручені з дотриманням правил соціальної дистанції у період з 14 по 23 грудня.
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România/Cоюз Українців Румунії