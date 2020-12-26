Українці в Польщі хочуть залишитися надовше

Трудові мігранти з України хочуть на триваліший час залишитися в Польщі, або переселитися до цієї країни.

Про це свідчать дані опитування, проведеного у грудні спільно рекрутинговою компанією EWL S.A. та Центром східноєвропейських студій Варшавського університету, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, 33,2% респондентів не проти на постійно переселитися до Польщі, 24,1% - на кілька років. Водночас, 15,7% не хочуть затримуватися в Польщі надовше, а 27% не визначилися з цього приводу.

Як зауважив голова EWL S.A. Анджей Коркус, ці дані свідчать про те, мігранти з України дуже позитивно оцінюють і дії польських роботодавців, і кроки, здійснені державною адміністрацією Польщі у період пандемії коронавірусу. Важливим фактором він назвав те, що під час пандемії польська економіка постраждала порівняно найменше серед країн ЄС, а також менше, ніж економіка України.

Дослідження було проведено EWL S.A. та Центром східноєвропейських студій Варшавського університету 10–14 грудня 2020 року методом CAWI (Computer Assisted Web Interview— комп’ютерна система опитування в мережі). В опитуванні взяли участь 1230 громадян України, працевлаштованих у Польщі.

За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року у Польщі перебувало понад 1,3 млн українців. На початку пандемії COVID-19 понад 150 тис. українців повернулися до України, але згодом українці почали поступово повертатися до РП.