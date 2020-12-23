Гімн дипломата презентують посол в Кувейті та піаніст Євген Хмара під час концерту

Неофіційний гімн дипломата презентують сьогодні посол України в Державі Кувейт Олександр Балануца та український композитор, піаніст-віртуоз Євген Хмара в рамках концерту - мистецького подарунку до Дня працівників дипломатичної служби.

Детальніше про цю ініцітиву дипломат розповів кореспонденту Укрінформу.

«Цей гімн – символічне відображення високої місії українського дипломата, котрий представляє інтереси своєї країни за кордоном. Унікальна композиція слугуватиме мистецьким подарунком представникам дипломатичного фронту України, які щодня використовують мистецтво дипломатії на благо України», - зазначив посол Балануца.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт Олександр Балануца

Він розповів, що історія створення славня дипломатам розпочалася торік, коли за його ініціативи українське диппредставництво в Кувейті провело міжнародний онлайн-конкурс віршованих текстів «Гімн дипломата або дипломатія – це покликання» до Дня працівників дипломатичної служби.

Творче змагання проводилося з метою написання й обрання найкращого варіанту віршованого тексту, який може стати проєктом гімну українських дипломатів. Свої твори надіслали люди віком від 8 до 70 років з різних куточків України та закордону.

«З чисельних робіт, які надійшли до оргкомітету конкурсу з усіх куточків світу, шановне журі обрало переможний твір, номінований на статус неофіційного гімну української дипломатії. Перше місце посів вірш Олени Дмитерко - головного спеціаліста відділення комплектування Веселівського райвійськкомату, смт. Веселе, Запорізька область, Україна», - зазначив посол Балануца.

До складу конкурсного журі увійшли, зокрема, доктори та кандидати філологічних наук, музикознавці. Оцінювали віршовані твори конкурсантів за спеціально розробленими критеріями, які визначають рівень ритміки, музичності, літературної довершеності віршів тощо.

«Цьогоріч піаніст Євген Хмара створив для переможного вірша авторства Олени Дмитерко музику, і під час різдвяного онлайн-концерту до Дня працівників дипломатичної служби України музикант разом зі співачкою ODARA презентують неофіційний гімн українським дипломатам», - повідомив посол.

Він додав: «Бути дипломатом для мене - це бути кращою версію себе самого кожного дня».

Український композитор, піаніст-віртуоз Євген Хмара

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня о 19:30 за Києвом відбудеться різдвяний фортепіанний концерт піаніста-віртуоза Євгена Хмари з трансляцією наживо в Ютубі. Родзинкою вечора стане презентація неофіційного гімну українським дипломатам (слова О. Дмитерко, музика Є. Хмари).

Концерт відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.

Посилання на онлайн-трансляцію: https://cutt.ly/ghVk6Sz.

Як повідомлялося, українські дипломати відзначають своє професійне свято 22 грудня.

День працівників дипломатичної служби України встановлений згідно з Указом Президента від 21 листопада 2005 року і відзначається щорічно в цей день.

Фото: Укрінформ, Фейсбук Євгена Хмари