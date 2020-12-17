Євген Хмара дасть різдвяний концерт онлайн і представить Гімн дипломата

Український композитор, піаніст-віртуоз Євген Хмара запрошує на свій віртуальний різдвяний концерт 23 грудня з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Я неодноразово говорив, що музика - це мова, зрозуміла в усіх куточках нашої планети. А дипломатія здатна об'єднувати та налагоджувати відносини, тим самим будуючи мости між різними культурами. Тому дуже символічно в День дипломатії ми разом з моїм дуже близьким другом Послом України в Кувейті Олександром Балануцею вирішили зробити дипломатичний різдвяний сюрприз для всіх бажаючих послухати фортепіанну музику», - зазначив Хмара.

Спеціальним гостем заходу стане співачка ODARA.

Фортепіанний концерт Хмари до Дня працівників дипломатичної служби України «Гімн дипломата або дипломатія – це покликання» транслюватиметься наживо в Ютубі: https://youtu.be/Z63u85YSECs.

Як зазначається, цього року піаніст вперше присвячує свій онлайн-концерт українським дипломатам.

Родзинкою вечора стане виконання дебютного в історїі української дипломатії неофіційного Гімну дипломата (слова О.Дмитерко, музика Є.Хмари).

Читайте також: Кулеба назвав активізацію взаємодії з закордонними українцями серед пріоритетів МЗС в 2021 році

Як повідомлялося, українські дипломати відзначаєть своє професійне свято 22 грудня.

День працівників дипломатичної служби встановлений згідно з Указом Президента від 21 листопада 2005 року і відзначається щорічно в цей день.

Фото: Фейсбук Євгена Хмари