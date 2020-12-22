У Бразилії відбувся XXVII Національний фестиваль українського танцю

XXVII Національний фестиваль українського танцю пройшов у бразильському мсті Ронкадор, штат Парана, і цьогоріч відбувся онлайн.

Про це повідомило посольство України в Бразилії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Організаторами фестивалю, в якому взяли участь понад 15 українських фольклорних колективів, виступила асоціація «Весна» з м. Ронкадор (Associação Vesná de Roncador).

У посольстві привітали всіх учасників та організаторів заходу і поділилися посиланням на відеозапис фестивалю.

XXVII Національний фестиваль українського танцю традиційно збирає українські фольклорні колективи Бразилії, повідомили в асоціації «Весна» з м. Ронкадор в Фейсбуці.

«Фестиваль має на меті збереження та поширення української культури, інтеграції між різними танцювальними колективами української громади в Бразилії та групами з інших країн», зазначили організатори.

Вони додали, що захід щороку проводиться в новому місці. «Протягом двох фестивальних днів десятки колективів представляють найкраще з українського танцювального репертуару в Бразилії. Це найбільша подія українського фольклору в Бразилії та єдина у своєму роді в Латинській Америці!», - зауважили в асоціації «Весна».

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Цього року через пандемію COVID-19 заради безпеки всіх учасників фетиваль організували в форматі онлайн, кожна група виступала у своїх містах. «Це був великий виклик, але усі учасники з великою відданістю та прихильністю ставили свої виступи без фізичного контакту та записали презентації, адаптовані до того моменту, в якому ми живемо», - зауважили організатори.

Як зазначається, «на сьогодні в Бразилії кількість нащадків української культури перевищує 1 млн бразильців».

Фото: Associação Vesná de Roncador (з архіву)