У Бразилії відбувся XXVII Національний фестиваль українського танцю
Про це повідомило посольство України в Бразилії в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Організаторами фестивалю, в якому взяли участь понад 15 українських фольклорних колективів, виступила асоціація «Весна» з м. Ронкадор (Associação Vesná de Roncador).
У посольстві привітали всіх учасників та організаторів заходу і поділилися посиланням на відеозапис фестивалю.
XXVII Національний фестиваль українського танцю традиційно збирає українські фольклорні колективи Бразилії, повідомили в асоціації «Весна» з м. Ронкадор в Фейсбуці.
«Фестиваль має на меті збереження та поширення української культури, інтеграції між різними танцювальними колективами української громади в Бразилії та групами з інших країн», зазначили організатори.
Вони додали, що захід щороку проводиться в новому місці. «Протягом двох фестивальних днів десятки колективів представляють найкраще з українського танцювального репертуару в Бразилії. Це найбільша подія українського фольклору в Бразилії та єдина у своєму роді в Латинській Америці!», - зауважили в асоціації «Весна».
Цього року через пандемію COVID-19 заради безпеки всіх учасників фетиваль організували в форматі онлайн, кожна група виступала у своїх містах. «Це був великий виклик, але усі учасники з великою відданістю та прихильністю ставили свої виступи без фізичного контакту та записали презентації, адаптовані до того моменту, в якому ми живемо», - зауважили організатори.
Як зазначається, «на сьогодні в Бразилії кількість нащадків української культури перевищує 1 млн бразильців».
Фото: Associação Vesná de Roncador (з архіву)