Українці Хорватії просять парламент повернути на розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом

Українці Хорватії звернулися до парламенту країни з проханням повторно включити до порядку денного питання засудження та визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українського народу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на Фейсбук-сторінці голови українського товариства УКПД «Кобзар» (Загреб, Хорватія) та заступника голови Української громади Республіки Хорватія Славка Бурди, який виступив з промовою про Голодомор в Україні на радіопередачі «Мультикультура» Першої програми Радіо Загреб 5 грудня.

«Цього року українці Хорватії надіслали інформативну брошуру про Голодомор та запрошення до парламенту Хорватії повернути та повторно включити до порядку денного хорватського парламенту питання засудження та визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українського народу», - зазначається в дописі.

Бурда підкреслив, що кожної четвертої суботи листопада вшановується пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років, коли мільйони українців, чоловіків і жінок та велика кількість дітей, померли від штучного голоду. «Це був злочин проти українського селянства як класу та злочин проти українського народу як нації, скоєний тоталітарним комуністичним сталінським режимом Радянського Союзу», - зазначив Бурда.

Він зауважив, що в Хорватії щороку українська діаспора приєднується до українців у всьому світі, вшановуючи пам’ять жертв, але одночасно засуджуючи цей найстрашніший злочин в історії України та українського народу. «Українці продовжують наполягати на тому, щоб усі країни світу, які цього ще не зробили, чітко кваліфікували Голодомор як геноцид радянсько-комуністичного режиму проти української нації», - зауважив Бурда.

Він розповів, що в Хорватії Голодомор 1932/1933 років довгий час був невідомим терміном, подібним до решти світу. «Більшість інформації, яка надійшла до колишньої Югославії, була вибірково оприлюднена для громадськості, і те, що було почуте серед експертів, не було популярним для передачі, водночас посилюючи напружені відносини з колишнім Радянським Союзом, який заперечував злочин. З моменту проголошення незалежності Хорватії українсько-хорватські громади майже щороку вшановують жертви цього злочину. Хорватська громадськість виявила зацікавленість у викритті всіх подій того радянського періоду, і парламент Хорватії та уряд Республіки Хорватія мають слух включити цей злочин до своєї офіційної кваліфікації щодо подібних подій», - зазначив Бурда.

Він висловив вдячність хорватському політику Марко Мілановичу Літре за засудження Голодомору в Україні в 1932-1933 роках: він «27 листопада 2020 року з трибуни хорватського парламенту (вперше!) засудив Голодомор 1932-1933рр. в Україні як геноцид проти українців».

Бурда також нагадав, що в суботу, 28 листопада, в Загребі, на вулиці Українській перед пам’ятником Тарасу Шевченку було відзначено День пам’яті жертв Голодомору 1932-1932 років в Україні.

Вшанували пам’ять закатованих голодом українців та запалили свічки депутат парламенту Марко Міланович Літре, посол України в Республіці Хорватія Василь Кірилич та його дружина, голова УКПД «Кобзар» (Загреб) та заступник голови Української громади Республіки Хорватія Славко Бурда, заступник голови УКПД «Кобзар» Загреб Ярослав Блотней, представник української національної меншини у місті Загреб Віктор Філіма та вчителька українського класу в Загребській початковій школі ім. С. Кранчевича Оксана Пінчук.