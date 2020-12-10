Українки Бельгії допомогли школі «Рідна мова» придбати підручники та дошку

Об’єднання українок Бельгії (ОУБ) фінансово допомогло Українській школі «Рідна мова» при українській греко-католицькій церкві у Вамі (Wasmes, Mons Belgique) придбати букварі та дошку.

Відповідний допис від представниці школи роміщено на сторінці ОУБ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Школа "Рідна Мова" у Вамі отримала подарунки до Дня святого Миколая за підтримки Наталії Осташ (голови Об’єднання українок Бельгії - ред.) і фінансуванню ОУБ. Букварі і дошка-фліпчарт з нетерпінням чекають на учнів!», - повідомляється в дописі.

У школі висловили щиру подяку голові ОУБ і Об'єднанню українок Бельгії від дітей і батьків школи за такий приємний подарунок до Дня святого Миколая.

У свою чергу, Осташ подякувала за підтримку посольству України у Бельгії.

Як повідомлялося, українська школа «Рідна мова» у містечку Вам (Ecole ukrainienne «Ridna mova» de Wasmes) розпочала роботу 28 вересня 2019 року з метою навчання дітей української мови, історії та культури.

Уроки мови відбуваються щосуботи о 14:00 - 15:00 за адресою: rue du Berchon 71 bis, 7340 Colfontaine (Wasmes).

Фото: Natali Ri