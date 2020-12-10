Українки Бельгії допомогли школі «Рідна мова» придбати підручники та дошку

Українки Бельгії допомогли школі «Рідна мова» придбати підручники та дошку

Укрінформ
Об’єднання українок Бельгії (ОУБ) фінансово допомогло Українській школі «Рідна мова» при українській греко-католицькій церкві у Вамі (Wasmes, Mons Belgique) придбати букварі та дошку.

Відповідний допис від представниці школи роміщено на сторінці ОУБ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Школа "Рідна Мова" у Вамі отримала подарунки до Дня святого Миколая за підтримки Наталії Осташ (голови Об’єднання українок Бельгії - ред.) і фінансуванню ОУБ. Букварі і дошка-фліпчарт з нетерпінням чекають на учнів!», - повідомляється в дописі.

У школі висловили щиру подяку голові ОУБ і Об'єднанню українок Бельгії від дітей і батьків школи за такий приємний подарунок до Дня святого Миколая.

У свою чергу, Осташ подякувала за підтримку посольству України у Бельгії.

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Як повідомлялося, українська школа «Рідна мова» у містечку Вам (Ecole ukrainienne «Ridna mova» de Wasmes) розпочала роботу 28 вересня 2019 року з метою навчання дітей української мови, історії та культури.

Уроки мови відбуваються щосуботи о 14:00 - 15:00 за адресою: rue du Berchon 71 bis, 7340 Colfontaine (Wasmes).

Фото: Natali Ri

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