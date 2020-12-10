У кінотеатрах Єгипта демонструють стрічку «Захар Беркут»

На екрани єгипетських кінотеатрів вийшов українсько-американській фільм «Захар Беркут» (міжнародна назва The Rising Hawk) режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна – екранізація однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка.

Про це повідомляє посольство України в Єгипті в Фейсбуці.

Зазначається, що стрічку можна переглянути до 13 грудня включно. Розклад сеансів у кінотеатрах Каїра – за посиланням.

Як повідомлялося, «Захар Беркут» (Zakhar Berkut) також відомий у міжнародному прокаті як «Зринаючий яструб» (The Rising Hawk). Гасло фільму — «У свободі моя сутність».

Фільм 2019 року, знятий англійською мовою. Версія з україномовним дубляжем вийшла в прокат в Україні 10 жовтня 2019 року.

Першими закордонними країнами, де стрічка з'явилася в кінопрокаті, стали Латвія, Литва та Естонія, де фільм вийшов на великі екрани 28 лютого 2020 року.

Впродовж 2019-2020 років виробники стрічки попередньо продали права на показ стрічки в ряд країн Європи, США, Канаду, Австралію, Нову Зеландію тощо.

Як повідомлялося, 26 листопада художній фільм «Захар Беркут» вийшов на екрани кінотеартів в ОАЕ. Для української громади влаштували окрему закриту прем’єру.

Фото: Укрінформ, Посольство України в Єгипті / Embassy of Ukraine in Egypt