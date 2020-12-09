В аргентинській «Просвіті» завершили 2020 навчальний рік

Церемонія закриття 2020 навчального року та всіх цьогорічних культурних заходів Українського культурного товариства (УКТ) «Просвіта» в Аргентині відбулася 5 грудня.

Про це повідомлється на сторінці товариства в Фейсбуці.

Зазначається, що, враховуючи пов’язану з пандемією Covid-19 ситуацію, з березня вся діяльність проводилася через різні віртуальні платформи.

Закриття навчального року також проходило у форматі онлайн-зустрічі, яку провели вчитель Ольга Демчук та керівник української школи Роман Данилишин.

В рамках зустрічі вчителі, викладачі різних курсів, майстер-класів та заходів мали можливість поділитися своїм досвідом.

Про свою роботу розповіли педагоги, відповідальні за дитячий садок, початкову та середню школи. Освітяни, зокрема, презентували коротке відео про свою діяльність.

Українська школа при УКТ «Просвіта», серед іншого, пропонує курси для дорослих, де перший рівень з трьох викладає Віолета Максименко. Вона підкреслила, що дистанційна модель дала змогу учням долучитися до занять у часи пандемії. Зазначається, що десять учнів поповнили знання не тільки вивченням мови, але й українських пісень.

Капела бандуристів ім. Тараса Шевченка надала звіт про свою роботу, який представили керівники дитячої групи та директор капели Олесь Береговий.

Про діяльність Союзу жінок «Просвіта» розповіла його голова Наталія Гуцалюк, яка також представила координаторок вишивальних майстерень Софію Гуру (централія), Роксану Мороз (філія «Авельянеда») і Нілу Гупало (філія «Вільде»).

Доктор Сусана Турик розповіла про свою діяльність у Літературній майстерні, в якій виступали найрізноманітніші українські автори.

Окремо було відзначено діяльність Українського ансамблю народного танцю «Просвіта» під керівництвом Сергія Яремка. Він адаптував свої репетиції до віртуального формату та брав участь віртуально у різних заходах та фестивалях в Аргентині та Україні.

У заході також взяли участь третій секретар з питань закордонного українства, гуманітарного співробітництва, публічної дипломатії посольства України в Аргентинській Республіці Юліана Чараха Монтаньо; Оксана Левицька в якості голови Світової кооринаційної виховно-освітньої ради Світового конґресу українців; голова УКТ «Просвіта» Юрій Данилишин; голова Спілки української молоді в Аргентині Степан Данилишин.

В рамках заходу пролунали державні гімни Аргентини і України. Учасники зустрічі вшанували хвилиною мовчання загиблих учасників бойових дій у російсько-українському конфлікті на сході України. На завершення викладачі та студенти домовилися зустрітися знову вже наступного року.

Фото: Roman Danylyszyn (з архіву)