Союз українок Америки відзначив 95-річчя

Одна з найстаріших і найактивніших організацій української діаспори, Союз українок Америки (СУА), відзначила 6 грудня онлайн свою 95-ту річницю.

Про те, чим ось уже 95 років займається об’єднання, яке з того часу поширилося територією США, як допомагає історичній Батьківщині та як намагається об’єднати різні покоління, розповідається в сюжеті Голосу Америки, передає Укрінформ.

Союз українок Америки - одна з найстаріших діючих в українській громаді Північної Америки організацій. Її заснували 5 жінок із Нью-Йорка у 1925 році. Тоді українки поставили собі за мету: інформувати вільний світ про Україну, підтримувати матеріально та морально батьківщину, зберігати українську спадщину та культуру. Цю місію Союз українок Америки продовжує виконувати й у наш час.

Впродовж десятиліть СУА, за словами його голови Мар’яни Заяць, намагався зберегти українську ідентичність та допомогти Україні.

«Часи міняються, але та наша місія і фокус на Україну незмінні», - зазначила Заяць.

Як розповідається, саме за підтримки СУА в Нью-Йорку з’явився Український музей.

До проголошення незалежності України СУА багато займалася діяльністю, пов’язаною за порушенням прав людини в Радянському Союзі.

Пісял 1991 року багато зусиль іде на розвиток освіти та духовності в Україні.

«Ми почали жіночі студії в Українському католицькому університеті, який тепер перетворений на центр духовного відродження України, який ми підтримуємо. Католицькій семінарії під Києвом допомагаємо і Волинській академії», - розповіла Заяць.

Крім того, в СУА допомагають і самотнім літнім українкам. За словами Заяць, торік понад 200 жінок похилого віку, які живуть самі, отримали фінансову підтримку від СУА.

Вітальня членкині правління СУА Валентини Табака щовихідні нагадує вулик і є традиційним місцем збору 137-го відділу Союзу українок Америки. Відділ Табака заснувала у 2014 році, коли зрозуміла, що Україна як ніколи потребує допомоги. Заснувала, аби об’єднати різні покоління іммігрантів та показати новий рівень ефективності.

Вона розповідає, що 137-й відділ відрізнявся від усіх інших тим, що тут практично всі членкині були з України, це жінки від 18 до 65 років.

І табака, і Заяць визнають: один з головних викликів оргнаізації – подолати відірваність між жінками різних поколінь. За словами Табаки, саме симбіоз старшого і молодшого покоління дає найкращі результати. Саме тому Табака намагається маскимально працювати з молоддю. Разом зі своїм відділом вона оргнаізовує покази українських дизайнерів, а восени 2018 провела конкурс краси «Міс українка Нью-Джерсі». Табака розповідає, що одним із завдань було показати українських дівчат – розумних, освічених, з новим баченням.

Переможниця конкурсу, 23-річня Юлія Вознюк, - одна з наймолодших членкинь СУА. Вона розповіла, що її мама і багато знайомих є членкинями СУА. Дівчина була вражена роботою Союзу українок Америки, зокрема, доброчинною складовою.

Вознюк відзначила, що доброчинність відкриває дуже багато дверей, допомагає чинити добро, об’єднати людей з різних куточків світу.

За словами Заяць, саме така молодь, як Юлія, яка активно долучається до спільноти, і надихає старе покоління вірити, що це служіння Україні в еміграції, яке вони започаткували, буде продовжуватись і надалі.

Як повідомлялося, упродовж цього року до СУА приєдналося 119 нових союзянок. Продовжується праця в рамках 15 існуючих проєктів, повідомляє Міст online. В Союзі українок Америки допомагають хворим, сиротинцям, самотнім людям літнього віку, фінансове сприяння ветеранам та сім’ям полеглих у війні на Донбасі, студентам, талановитим дітям тощо.

Кошти для проєктів союзянки збирають, проводячи проводять мистецькі вечори, аукціони й ярмарки.

Детальніше про діяльність СУА можна прочитати тут.

Фото: meest-online.com

Відео: Голос Америки