В Індії започаткували акцію «Народжені у вишиванках»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.
«Надзвичайно раді повідомити, що ми започатковуємо в Республіці Індія акцію "Народжені у вишиванках", ініціативу громадської організації Всесвітній день вишиванки та її засновниці Лесі Воронюк. Наше посольство стало двадцятим посольством України в світі, що долучилось до акції, котра спрямована на відновлення традиції носіння вишиванок», - зазначили в дипустанові.
У рамках акції посол України Ігор Поліха та колектив дипустанови урочисто вручили українську вишиванку та український паспорт Ользі Гамалай для її сина Рай Капіла.
Як повідомлялося, акцію «Народжені у вишиванці» започаткувала громадська організація «Всесвітній день вишиванки» та її засновниця, українська письменниця, сценаристка, режисерка та громадська діячка Леся Воронюк. Мета ініціативи – подарувати вишиті сорочки маленьким українцям. За кордоном вишиванки даруватимуть тим дітям, яких зареєстрували у посольстві громадянами України.
Крім того, щороку в третій четвер травня українці відзначають День вишиванки.
Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in the Republic of India