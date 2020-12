В Індії започаткували акцію «Народжені у вишиванках»

Посольство України в Індії долучилося до акції «Народжені у вишиванках» з дарування маленьким українцям вишитих сорочок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

«Надзвичайно раді повідомити, що ми започатковуємо в Республіці Індія акцію "Народжені у вишиванках", ініціативу громадської організації Всесвітній день вишиванки та її засновниці Лесі Воронюк. Наше посольство стало двадцятим посольством України в світі, що долучилось до акції, котра спрямована на відновлення традиції носіння вишиванок», - зазначили в дипустанові.

У рамках акції посол України Ігор Поліха та колектив дипустанови урочисто вручили українську вишиванку та український паспорт Ользі Гамалай для її сина Рай Капіла.

Як повідомлялося, акцію «Народжені у вишиванці» започаткувала громадська організація «Всесвітній день вишиванки» та її засновниця, українська письменниця, сценаристка, режисерка та громадська діячка Леся Воронюк. Мета ініціативи – подарувати вишиті сорочки маленьким українцям. За кордоном вишиванки даруватимуть тим дітям, яких зареєстрували у посольстві громадянами України.

Крім того, щороку в третій четвер травня українці відзначають День вишиванки.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in the Republic of India