В ОАЕ започаткували акцію «Народжені у вишиванках»

Українська громада в ОАЕ започаткувала акцію «Народжені у вишиванках», в рамках якої даруватиме вишиті сорочки маленьким українцям, що з'являтимуться на світ в Еміратах.

Про це повідомив координатор Української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов в Фейсбуці.

«У 2020 році ми започатковуємо в Еміратах акцію "Народжені у вишиванках", ініціативу громадської організації "Всесвітній день вишиванки", з дуже простою ідеєю: кожному новонародженому тут, в ОАЕ, українцю чи україночці даруємо першу в житті вишиту сорочку», - зазначив Семенов.

Він повідомив, що дебютну вишиванку в межах цієї акції отримала тримісячна Лейла з Дубаю, яка «першою в Еміратах народилась у вишиванці» і є українкою по мамі - донеччанці. Вишиту сорочку дівчинці урочисто вручив письменник Сергій Жадан під час свого першого літературного вечора в Дубаї в День української писемности та мови 9 листопада.

«Відтепер ми в Українській громаді ОАЕ даруватимемо всім новонародженим в Еміратах українцям вишиті сорочки», - повідомив активіст.

Він додав, що вишиванку в подарунок можуть отримати діти віком до 3 місяців, які проживають в ОАЕ, чиї батьки вважають себе українцями: чи мама, чи тато, чи обоє.

«Якщо людину стороною обходять біда та неприємності - кажуть, що вона народилась у сорочці. А якщо новонароджені українці з'явивляються на світ далеко від Батьківщини, то сорочка в них повинна бути вишита», - зауважив Семенов і додав, що всі сорочечки (і хлопчачі, і дівчачіі) для цієї ініціативи з любов'ю виготовляються майстринею в українському Косові.

Усі охочі взяти участь в акції й отримати вишиванку в подарунок можуть писати в коментарях, повідомив активіст. Запрошуються також зацікавлені стати партнерами акції «народжені у вишиванках» в ОАЕ та придбати сорочки для малюків.

Фото: Укрінформ, сторінка Євгенія Семенова в Фейсбуці