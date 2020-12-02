Українці заснували компанію з організації віртуальних боїв і розповіли про перспективи кіберспорту

Кілька киян заснували успішну компанію WePlay з проведення віртуальних боїв і наразі будують арену для них в Лос-Анджелесі, адже переконані: на кіберспорт чекає велике майбутнє.

Про це розповідається у відеосюжеті Голосу Америки.

«Кіберспорт, або цифровий спорт. Dota, Counter-Strike, Fortnite - це не лише популярні відеоігри, це види новітнього спорту. Тут все як у футболі чи боксі: команда або ж індивідуальні кібергравці проходять виснажливі тренування, змагаються на арені за призи і плачуть від перемог чи поразок. За цим всім спостерігають мільйони глядачів онлайн», - йдеться у відео.

Під час пандемії кіберспорт набирає популярності ще стрімкіше. Компанії, які організовують і транслюють турніри е-спорту в Інтернеті, заробляють мільйони доларів на рекламі й змагаються за першість.

Однією з них є українсько-американська компанія WePlay, засновники якої якої вже рік живуть між Києвом і Лос-Анджелесом.

«В кіберспорті ми маємо одну команду чи одного гравця, ми маємо другу команду і другого гравця, і задача – виграти у свого супротивника протягом матчу», - розповів співзасновник компанії WePlay Юрій Лазебніков.

Хоча більшість переглядів відбувається онлайн, для турнірів з кіберспорту будують справжні арени, де збираються команди та експерти, які в перерві коментують гру. Завдання WePlay – зробити ці перерви цікавими для глядачів.

«Більшість компаній, які зараз є в кіберспорті, є вихідцями з ігрової індустрії. Ми відрізняємось від них тим, що у нас в продакшені 90% - це люди з телебачення, кіно, театру», - розповів генеральний продюсер Максим Білогонов.

Наприклад, на міжнародному турнірі з Dota 2 в Буковелі українці запропонували поєднати гуцульську культуру і «Гаррі Поттера». Інший турнір Dota 2 провели у стилі грецьких богів тощо.

Як зазначається в сюжеті, кіберспорт став єдиним спортом, що не постраждав від пандемії. Навпаки, тепер компанія почала виробляти у 4 рази більше контенту. Навіть розширила свою географію – рік тому розпочала будівництво арени в Лос-Анджелесі.

«Америка – один з найбільших ринків світу, щодо кіберспорту ситуація аналогічна. Коли ми вибирали, як будемо розміщувати свої центральні офіси, логічно, що ми вибирали фінансові центри, я маю на увазі країни, в яких можлива в майбутньму прозора робота з точки зору інтересів інвестора», - розповів співзасновник компанії Олег Крот.

А починалося все з комп’ютерного клубу на Троєщині, де місцеві любителі відеоігор збиралися і влаштовували власні турніри. «Завдяки орагнізаторським здібностям ми якось стали центром локального ком’юніті і потім змогли трансформувати це в бізнес», - розповів Крот.

Тепер з ними підписують контракти такі рекламодавці як Pepsi та McDonalds.

Самі ж засновники компанії кажуть: на кіберспорт чекає велике майбутнє.

Співзасновник компанії WePlay Юрій Лазебніков, попри те, що встиг побудувати успішний бізнес, досі грає у відеоігри. З приводу шкідливості геймерства Юрій відповідає: це не більше аніж забобон.

У найближчому майбутньму компанія збирається проводити турніри в Латинській Америці, Бразилії, Китаї та Австралії.

Тим часом у міжнародному олімпійському комітеті ведуть дискусії, чи включати кіберігри до програми майбутніх Олімпійських ігор?

Фото: Укрінформ

Відео: Голос Америки