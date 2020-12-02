На відновлення української церкви в Празі зібрали мільйон крон

На відновлення згорілої православної дерев'яної церкви святого Михаїла в Празі зібрали понад 1 мільйон крон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє інтернет-радіо iRozhlas.

Публічний збір коштів було оголошено мерією Праги. Збір грошей триватиме до 4 листопада 2021 року, повідомив прессекретар мерії чеської столиці Віт Гофман.

Нині експерти намагаються задокументувати залишки згорілого храму в Саду Кінських, після чого почнеться проєктування відновлювальних робіт. Найближчими тижнями також відбудеться координаційна нарада представників Праги з православним духовенством, на якій буде розглянуто питання співпраці чи допомоги у сертифікації та реставрації інтер’єру. «На даний час неможливо оцінити, скільки в цілому буде коштувати реконструкція», - сказав речник.

За словами Гофмана, фахівці з охорони пам'яток за допомогою 3D-сканера безкоштовно створять 3D-модель храму, на підставі якої почнуться роботу з його відновлення.

Раніше посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс повідомив Укрінформу, що дипломати вестимуть переговори з міською владою про відновлення церкви. Розглядається також можливість звернення до Закарпатської області, щоб знайшли майстрів, які володіють відповідними навичками і технікою відновлення.

Церкву було побудовано у так званому бойківському будівельному стилі з елементами народного бароко. Її довжина - близько 14 метрів, а ширина - 8 метрів. Вежа була близько 17 метрів. Фахверкові частини церкви були покриті ґонтовим дахом.

Із 2008 року церква перебувала у користуванні православної спільноті Чехії та Словаччини. Споруда є власністю Праги і знаходиться у віданні чеського Етнографічного музею.

Як повідомлялося, дерев’яну православну церкву, побудовану в другій половині ХVІІ століття, перевезли в Прагу з села Великі Лучки поблизу Мукачева в 1929 році як подарунок русинів. У жовтні цього року церква згоріла майже повністю. Причина пожежі досі невідома.

Подібні пожежі мали місце й раніше: в серпні 2017 року згоріла історична дерев'яна церква XVI століття в Ґутах, у квітні 2002 року полум'я знищило дерев'яну церкву святої Катерини того ж періоду в Остраві-Ґрабові. У березні 2014 року також згорів дерев'яний дім Лібушин у Пустевному в Бескидських горах, спроєктований Душаном Юрковичем наприкінці XIX століття.

Фото: irozhlas.cz