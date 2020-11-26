В МЗС відзначили роль дипустанов і діаспори в збереженні українських місць пам’яті та визнанні Голодомору

Закордонні дипломатичні установи України та українські громади відіграють важливу роль у справі збереження місць поховань видатних українців та визнання у світі Голодомору геноцидом українського народу.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління закордонного українства МЗС України, передає Укрінформ.

«Значущим є внесок закордонних дипломатичних установ України, зокрема, в Австрії, Аргентині, Бельгії, Казахстані, Лівані, Литві, Молдові, Польщі, Португалії, Сербії, Словенії, США, Туреччині, Франції, ФРН та Чехії, а також громад закордонних українців у процеси впорядкування за кордоном місць поховань (місць пам’яті) видатних українців, забезпечення належного догляду за пам’ятниками, пам’ятними знаками, меморіальними дошками, що присвячені видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що начальниця Управління закордонного українства та гуманітарного співробітництва Лариса Дір 24 листопада взяла участь у презентації геоінформаційної системи «Віртуальний некрополь української еміграції», створеної Українським інститутом національної пам'яті за підтримки благодійного фонду «Героїка».

Як зауважила Дір, створена геосистема сприятиме відродженню історичної пам’яті української нації, а також дасть можливість розширити коло відповідних об’єктів, які потребують догляду та впорядкування.

Начальниця Управління закордонного українства та гуманітарного співробітництва також взяла участь у презентації 24 листопада міжнародного проєкту «Аудіогід для кожного», який перекладає екскурсії виставковими залами Національного музею Голодомору-геноциду 33 мовами світу.

«Створений музеєм полілінгвістичний проєкт сприятиме більш точному та комплексному сприйняттю інформації численними іноземними відвідувачами, слугуватиме нашій спільній українській справі – вшануванню пам’яті жертв Великого Голоду і засудженню злочину тоталітарного режиму міжнародним співтовариством», - зазначається на сторінці Управління закордонного українства МЗС в Фейсбуці.

Звуважується, що об’єднаними зусиллями української дипломатії, закордонного українства і наших партнерів, серед яких Національний музей Голодомору-геноциду, забезпечується широке визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.