В Румунії помер відомий письменник і співзасновник Союзу українців Румунії Микола Корсюк

На 71-му році життя відійшов у вічність видатний український поет і прозаїк в Румунії, активний член та один із засновників Союзу українців Румунії (СУР) Микола Корсюк.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці.

«Союз українців Румунії висловлює найщиріші співчуття скорботній родині та глибокий сум з приводу непоправної втрати», - зазначили в СУР.

Як повідомляється, Микола Корсюк народився 30 березня 1950 року у марамуреському селі Луг над Тисою. Після закінчення початкової школи в рідному селі отримав середню освіту в українській секції педагогічного ліцею в місті Сігету Мармацієй, потім закінчив Філологічний факультет Бухарестського університету, де згодом викладав українську літературу.

Після здобуття вищої освіти Корсюк працював редактором у видавництві «Критеріон», де започаткував колекцію книжок для учнів «Мала бібліотека», в яких були опубліковані твори класиків української літератури.

Працював головним редактором журналу «Наш голос» і головним редактором дитячого журналу «Дзвоник», що видаються Союзом українців Румунії.

Свої перші твори Корсюк почав друкувати у 1971 році в українській газеті «Новий вік», а також у колективних томах «Сонячне відлуння» та «Наші весни», але як письменник він дебютував у 1972 р. з книгою «Нащадки сонця». У 1973 р. видав свою першу прозову книжку – збірку новел «Роздоріжжя», за яку був нагороджений премією за дебют Спілки письменників Румунії.

Корсюк є автором поетичних та прозових творів «Ворота» (1975 р.), «Сюжет для новели» (1977 р.) «Монолог дерева» (1980 р.); «Чужий біль» (1985 р.), «Монолог» (2003 р.), «Яйце райце» (2005 р.), а також прозовий роман «Ні бог, ні люди» (2008 р.), за який отримав премію Спілки письменників Румунії.

Писбменник також видав збірку віршів для дітей «Зайчикова книжка» (2009 рік). Кілька його творів перекладено на румунську, німецьку та угорську мови.

Корсюк був членом Спілки письменників Румунії, Національної спілки письменників України, а також членом Українського ПЕН-клубу.

У червні цього року Комітет Комісії з питань культури Союзу українців Румунії провів культурний захід до 70-річного ювілею Корсюка, одного з найвідоміших українських письменників Румунії.

Фото: Укрінформ, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці