Українська асоціація в ПАР і МІОК презентують дослідження про українців Африки

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» та Українська асоціація в ПАР проведуть 19 листопада онлайн-захід, в рамках якого представлять дослідження «Українці Південно-Африканської Республіки: ідентичність, суспільство, майбутнє».

Як передає Укрінформ, інформацію про захід розмістило Посольство України в ПАР в Фейсбуці.

«МІОК продовжує досліджувати українські спільноти за кордоном. Цього разу ми спільно з Українською асоціацією в ПАР (за ініціативи її голови Дзвінки Качур) провели унікальне опитування українців Південно-Африканської Республіки, результати якого хочемо представити для широкого загалу», - йдеться в анонсі.

Як повідомляється, на заході під назвою віртуальний відкритий простір «Українці Африки: горизонти спільного зростання» розкажуть, «якими є українці ПАР, як вони інтегруються у нове суспільство, як зберігають свою ідентичність, як підтримують зв’язки з Україною та яким бачать своє майбутнє».

Організатори додали, що під час онлайн-зустрічі разом з учасниками в максимально інтерактивному та міжконтинентальному режимі вивчатиметься досвід українців у ПАР, який був би корисним для інших молодих українських громад у різних країнах.

Захід також пропонує «відкриття» Африки загалом та ПАР зокрема як місця проживання українців та запрошує до панельної дискусії, відкритого обговорення та мережування.

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Віртуальний відкритий простір «Українці Африки: горизонти спільного зростання» розпочнеться о 16:00 за Києвом на платформі Zoom.

Реєстрація до 15.11.2020 р. за посиланням: https://forms.gle/sVvqLeMKxzxcgLXw6.

Усім зареєстрованим напередодні заходу буде надіслане посилання.

Детальнішу інформацію можна отримати, звертнувшись по e-mail: iiec@miok.lviv.ua або за тел. +380638741042 (Юрій Марусик).

Фото: Ukrainian Association of South Africa Українська Асоціація в ПАР, МІОК