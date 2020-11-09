В Алжирі вшанували пам’ять українського військового, що загинув під час Другої світової

Представники посольства України в Алжирі 8 листопада взяли участь у меморіальних заходах із вшанування пам’яті воїнів, у тому числі українських, які загинули у Першій та Другій світових війнах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

Зазначається, що представники посольства України в Алжирській народній демократичній республіці (АНДР) долучилися до заходу на запрошення посольства Великої Британії в Алжирі.

«В рамках церемонії на території комплексу військових цвинтарів (район Делі Ібрагім, м. Алжир), представники посольства поклали вінки до могил українського військового І.Остапченка, а також полеглих воїнів Великої Британії, Німеччини та Сербії», - йдеться у повідомленні.

Остапчук загинув на території Алжиру в 1943 році, повідомляли раніше в українському посольстві в Фейсбуці.

Фото: Укрінформ, algeria.mfa.gov.ua