В Алжирі вшанували пам’ять українського військового, що загинув під час Другої світової
Укрінформ
Представники посольства України в Алжирі 8 листопада взяли участь у меморіальних заходах із вшанування пам’яті воїнів, у тому числі українських, які загинули у Першій та Другій світових війнах.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.
Зазначається, що представники посольства України в Алжирській народній демократичній республіці (АНДР) долучилися до заходу на запрошення посольства Великої Британії в Алжирі.
«В рамках церемонії на території комплексу військових цвинтарів (район Делі Ібрагім, м. Алжир), представники посольства поклали вінки до могил українського військового І.Остапченка, а також полеглих воїнів Великої Британії, Німеччини та Сербії», - йдеться у повідомленні.
Остапчук загинув на території Алжиру в 1943 році, повідомляли раніше в українському посольстві в Фейсбуці.
Фото: Укрінформ, algeria.mfa.gov.ua